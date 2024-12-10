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Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska

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Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В клиническом течении периорального дерматита выделяют различные формы: от лёгкого раздражения до ярко выраженного воспаления.

Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:



  • использование местных кортикостероидных препаратов (гормональных кремов, применяемых для лечения других видов дерматитов);
  • применение косметических продуктов, содержащих тяжёлые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;
  • гормональные нарушения, особенно у женщин (включая колебания уровня эстрогена и прогестерона);
  • эмоциональные стрессы;
  • использование зубной пасты с фтором;
  • употребление пищи или приём лекарств, богатых йодом;
  • воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.
«Самостоятельное лечение периорального дерматита может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает исключение провоцирующих факторов, применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.
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#заболевания
#минздрав мо
#подмосковье
В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб
10 декабря 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Воскресенской больницы удалили из мозга пациентки 10-сантиметровый тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 23-летняя девушка в тяжёлом состоянии с нарушением сознания, речи и подвижности рук и ног. Обследование выявило венозный инфаркт с отёком головного мозга.

Причиной патологии стал тромб, который закупорил участок вены. Он сформировался у пациентки на фоне приёма гормональных препаратов.
«Попытка растворить тромб не дала улучшения. Для спасения жизни пациентки мы провели экстренную операцию. Через прокол в вене в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в мозге и специальными инструментами под рентген- и видеоконтролем извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Операция длилась полтора часа. Она проводилась малоинвазивным методом без общего наркоза», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром, сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сразу после этого было отмечено восстановление кровообращения в головном мозге, уменьшение отёка.

Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре.

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#воскресенск
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#московская область
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Репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тыс. жителей Подмосковья
10 декабря 2024, 13:16

Фото: istockphoto.com/demaerre

Свыше 445 тысяч жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное обследование позволит вовремя выявить риски и, при необходимости, врач сможет назначить необходимое лечение», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В рамках репродуктивной диспансеризации женщинам делают цитологическое исследование, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез, кроме того, в обследование входит консультация акушера-гинеколога. Мужчины проходят консультацию уролога, который при наличии показаний может направить пациента на анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.

Репродуктивная диспансеризация проводится в поликлинике месту прикрепления.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#диспансеризация
#минздрав мо
#здравоохранение
#максим забелин
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье завершилась сезонная кампания по вакцинации от гриппа
10 декабря 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сезонная прививочная кампания против гриппа завершилась в Московской области, вакцинацию прошли более 4,7 млн жителей региона, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«В текущем году прививку от гриппа сделали более 4,7 млн жителей Подмосковья, из них около 1,1 млн детей. План по вакцинации в Московской области выполнен на сто процентов», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве отметили, что прививочная кампания проводилась с сентября по декабрь в поликлиниках и мобильных комплексах, а также напомнили, что прививка является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений.

Ранее сообщалось, что российские учёные создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения.

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#минздрав мо
#вакцинация
#прививка
#грипп
#московская область
#подмосковье
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Ученые создали имплантаты для спинного мозга, способные блокировать болевые ощущения
Ученые предложили имплантаты для нервной системы
10 декабря 2024, 09:21

Фото: iStock/undefined undefined

Исследователи из Московского института электронного машиностроения (МИЭТ) представили инновационные имплантаты для спинного мозга, которые могут значительно улучшить лечение хронической боли и снизить риск образования рубцов при восстановлении нервной ткани. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Gels, пишет РИА Новости.
Современная медицина активно ищет новые методы для снижения болевых синдромов. Одним из перспективных направлений является использование нейроинтерфейсов — систем, позволяющих обмениваться информацией между мозгом и электронными устройствами. Профессор Института биомедицинских систем МИЭТ Александр Герасименко отметил, что применение умных имплантатов с управляемыми физико-химическими и биологическими свойствами открывает новые горизонты в лечении.

По словам ученого, воздействие электрическими сигналами на нервную систему позволяет избежать побочных эффектов, характерных для традиционных лекарств. Стимуляция нервной ткани через нейроинтерфейсы может эффективно блокировать передачу болевых сигналов по специализированным нервным путям.

Однако большинство существующих нейроинтерфейсов вызывает образование рубцовой ткани, что ухудшает проводимость сигналов и может привести к гибели нейронов в зоне контакта. Новый композит, разработанный учеными МИЭТ, обладает улучшенной биосовместимостью, что минимизирует риск таких осложнений. Имплантаты предназначены для вживления в спинной мозг.

Ранее ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН доказали, что популярные консерванты — сорбат калия (Е202), сорбат кальция (Е203) и сорбат натрия (Е201) устойчивы к нагреванию и ультрафиолетовому облучению,

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#ученые
#медицина
#образование
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Врачи Детского центра в Красногорске устранили новорождённой порок лёгкого
09 декабря 2024, 16:34

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске прооперировали малышку с врождённом пороком лёгкого. Об этом говорится в телеграм-канале ДКЦ.
В центр поступила девятимесячная девочка с кистозно-аденоматозной мальформациией. Диагноз поставили ещё в роддоме, когда ребёнок находился в утробе матери
«Этот врождённый порок характеризуется образованием множества кист в лёгочной ткани. Внешних проявлений такое заболевание не имеет, но в будущем может вызвать воспаление лёгких и хроническую пневмонию. Операцию проводили малоинвазивно. С помощью трёхмиллиметровых троакаров удалили долю лёгкого, где были кисты, а затем наложили специальные клипсы», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Младенец чувствует себя хорошо, его выписали домой через пять дней.

В ДКЦ пояснили, что у маленьких детей хорошо развиты компенсаторные функции организма. Через некоторое время оставшаяся верхняя доля лёгкого заполнит всю полость удалённой части, и девочка будет жить обычной жизнью.

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В подмосковном Детском центре младенца избавили от врождённой патологии черепа
#дкц
#дети
#красногорск
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#хирург
#младенец
#новорождённые
#операция
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Более 2,3 тыс. подмосковных врачей получили бесплатные земельные участки
09 декабря 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Узким медицинским специалистам Московской области за 11 месяцев 2024 года безвозмездно предоставили 230 участков. Они получили их в рамках региональной льготной программы «Земля врачам», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.
«Самое большое количество участков в этом году предоставили администрации городских округов Орехово-Зуевский (22), Пушкинский (17) и Талдомский (16). А всего с начала действия соответствующего закона участки получили 2 тыс. 398 врачей, в том числе 514 – в специализированных посёлках для медиков», – уточнили в ведомстве.
Льготная мера по предоставлению земли позволяет привлечь специалистов самых дефицитных областей в учреждения здравоохранения региона.

Медикам 39 специальностей, работающим в учреждениях здравоохранения Московской области, уже более трёх лет бесплатно предоставляют участки в 32 городских округах.

Чтобы получить такой участок, нужно подать заявку через местную администрацию на выбор из предложенного списка или самостоятельно найти участок на кадастровой карте и подать заявление через портал uslugi.mosreg.ru. При этом надо указать должность, место работы и координаты участка. Срок оформления заявки – 15 рабочих дней.

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Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
#врачи
#здоровье
#здравоохранение
#минимущества
#земля
#земля врачам
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
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В отдалённых каширских сёлах будет работать мобильный медицинский комплекс
09 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Каширы

Каширяне смогут проверить здоровье и пройти вакцинацию против гриппа в передвижном медицинском комплексе. Сделать это приглашаются жители отдалённых сельских местностей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
11 декабря с 9:00 до 13:00 мобильный комплекс будет работать в деревне Каменка по адресу ул. Центральная, д. 7а. 13 декабря с 10:00 до 12:00 пациентов будут принимать в деревне Лёдово (ул. Стадионная, д. 1А).
«Мобильный комплекс позволяет охватить жителей удалённых территорий, где доступ к медицинским услугам часто бывает ограничен. Регулярные осмотры – это не только диагностика, но и профилактика, которая помогает предупредить серьёзные заболевания», – отметил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.
Профилактический медицинский осмотр включает опрос; антропометрию; измерение артериального давления; клинический анализ крови; определение уровня холестерина и глюкозы; электрокардиографию и осмотр терапевта.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для углублённого обследования. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#кашира
#диспансеризация
#медосмотр
#врачи
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном Детском центре спасли новорождённого с критическим пороком сердца
09 декабря 2024, 12:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске спасли жизнь младенца с врождённым критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
«Новорождённый по имени Рома попал в ДКЦ на 10-й час жизни с диагнозом «транспозиция магистральных артерий». При этом пороке аорта отходит от правого желудочка сердца и несёт организму венозную кровь, что приводит к кислородному голоданию. При этом лёгочная артерия выходит из левого желудочка и направляет артериальную кровь в лёгкие. Кровь смешивается из-за наличия небольшого дефекта в межпредсердной перегородке», – поясняется в сообщении.
Такой порок требует экстренного хирургического вмешательства. Мальчику провели две операции. В первые сутки жизни ему расширили отверстие
в межпредсердной перегородке, что улучшило смешивание крови и снизило степень кислородного голодания.

На 13-й день после появления на свет маленькому пациенту провели операцию в условиях искусственного кровообращения. Хирурги переместили аорту из правого желудочка в левый, а лёгочную – из левого желудочка в правый. Это позволило восстановить нормальную анатомию сердца.

Малыш был выписан на 27-й день жизни. Сейчас он чувствует себя хорошо и получает кислород в полном объёме.

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#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#дкц
#красногорск
#дети
#новорождённые
#хирург
#врачи
#операция
#сердце
#подмосковье
#московская область
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Неонатальный скрининг с начала года прошли 64 тыс. рождённых в Подмосковье детей
09 декабря 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года прошли свыше 64 тыс. новорождённых. Такие данные привёл министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Скрининг проводится в первые дни жизни ребёнка и позволяет диагностировать 36 генетических заболеваний. Выявление детей из группы риска на ранней стадии даёт возможность начать своевременное лечение и диспансерное наблюдение у узкопрофильными специалистов. С начала года обследование прошли более 64 тыс. детей, 127 из них вовремя выявили заболевания», – отметил министр.
Как пояснили в подмосковном Минздраве, исследование проводится путём забора крови из пятки. При выявлении отклонений от нормы с родителями связывается медик и разъясняет им дальнейшие действия.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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#здравоохранение
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