Врач Клочкова рассказала о причинах периорального дерматита и способах борьбы с ним

Фото: istockphoto / Liudmila Chernetska
Периоральный дерматит — это воспалительное заболевание кожи, характеризующееся появлением покраснений и сыпи на лице. Чаще всего оно встречается у молодых и зрелых женщин, но может возникать у мужчин и детей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В клиническом течении периорального дерматита выделяют различные формы: от лёгкого раздражения до ярко выраженного воспаления.
Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:
Нарколог Холдин предупредил о риске отравления электронными сигаретами
Врач Тамразова рассказала, как избежать сухости кожи в отопительный сезон
Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе
Есть несколько факторов, которые способствуют развитию этого заболевания:
- использование местных кортикостероидных препаратов (гормональных кремов, применяемых для лечения других видов дерматитов);
- применение косметических продуктов, содержащих тяжёлые масла и создающих эффект «парникового» покрытия на коже;
- гормональные нарушения, особенно у женщин (включая колебания уровня эстрогена и прогестерона);
- эмоциональные стрессы;
- использование зубной пасты с фтором;
- употребление пищи или приём лекарств, богатых йодом;
- воздействие испарений хлора, содержащихся в бытовых чистящих средствах или воде бассейнов.
«Самостоятельное лечение периорального дерматита может усугубить состояние. Терапия проводится под контролем врача-дерматовенеролога и предполагает исключение провоцирующих факторов, применение местных или системных антибиотиков, использование мягких увлажняющих и успокаивающих средств для ухода за кожей, а также следование общим рекомендациям по поддержанию здоровья кожи и профилактике рецидивов», — рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяна Клочкова.
Читайте также:
Нарколог Холдин предупредил о риске отравления электронными сигаретами
Врач Тамразова рассказала, как избежать сухости кожи в отопительный сезон
Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе
Дайана Хусинова