В Воскресенске из мозга девушки извлекли 10-сантиметровый тромб

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Воскресенской больницы удалили из мозга пациентки 10-сантиметровый тромб. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар экстренно поступила 23-летняя девушка в тяжёлом состоянии с нарушением сознания, речи и подвижности рук и ног. Обследование выявило венозный инфаркт с отёком головного мозга.
Причиной патологии стал тромб, который закупорил участок вены. Он сформировался у пациентки на фоне приёма гормональных препаратов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сразу после этого было отмечено восстановление кровообращения в головном мозге, уменьшение отёка.
Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре.
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Причиной патологии стал тромб, который закупорил участок вены. Он сформировался у пациентки на фоне приёма гормональных препаратов.
«Попытка растворить тромб не дала улучшения. Для спасения жизни пациентки мы провели экстренную операцию. Через прокол в вене в паховой области выполнили вход в венозную систему пациентки, прошли до места тромбоза в мозге и специальными инструментами под рентген- и видеоконтролем извлекли из сосудистого русла 10-сантиметровый тромб. Операция длилась полтора часа. Она проводилась малоинвазивным методом без общего наркоза», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром, сердечно-сосудистый хирург Гурген Айвазян.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сразу после этого было отмечено восстановление кровообращения в головном мозге, уменьшение отёка.
Сейчас пациентка продолжает лечение в стационаре.
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Лора Луганская