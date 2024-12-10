Репродуктивную диспансеризацию прошли более 445 тыс. жителей Подмосковья

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Свыше 445 тысяч жителей Московской области в возрасте от 18 до 49 лет прошли бесплатную репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверка репродуктивного здоровья особенно важна при планировании беременности. Своевременное обследование позволит вовремя выявить риски и, при необходимости, врач сможет назначить необходимое лечение», — отметил глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.В рамках репродуктивной диспансеризации женщинам делают цитологическое исследование, а также УЗИ органов малого таза и молочных желез, кроме того, в обследование входит консультация акушера-гинеколога. Мужчины проходят консультацию уролога, который при наличии показаний может направить пациента на анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.
Репродуктивная диспансеризация проводится в поликлинике месту прикрепления.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
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