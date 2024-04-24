В Лобне врачи удалили 64-летней женщине скорлупу от фисташки из бронхов

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Лобненские врачи удалили из бронхов пациентки скорлупу от фисташки, с которой она ходила больше года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
64-летнюю женщину в больницу доставили сотрудники скорой с приступом удушья. Во время осмотра врачи нашли у пациентки скорлупу от фисташки, которая находилась в бронхах.
Стоит отметить, что женщина уже проходит амбулаторное лечение по месту жительства.
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«Сложность заключалась в том, что инородные тела вросли в слизистую бронхов. Мы провели бронхоскопию — диагностическое исследование дыхательных путей и легких. Затем при помощи эндоскопа извлекли из правого и левого бронхов инородные тела — 2 скорлупы от фисташки. Для снятия отека со слизистой бронхов пациентке была назначена противовоспалительная терапия», — поделился врач-эндоскопист Максим Мокшанов.
Стоит отметить, что женщина уже проходит амбулаторное лечение по месту жительства.
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Мира Полтева