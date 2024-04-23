В Подмосковье врачи прооперировали новорожденного с врожденной патологией

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Специалисты МОЦОМДа успешно прооперировали редко встречающуюся патологию мочевыделительной системы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Патологию у ребенка обнаружили в ходе скринингового обследования.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок проходит наблюдение у специалистов.
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«Задний уретральный клапан - редчайшей врожденной патологии, которая приводит к множественным нарушениям во всей мочевыделительной системе. Он имеет 3 формы заболевания.В нашем случае мы имели дело с клапаном 2-го типа, который встречается очень редко и имеет не совсем стандартную рентгенологическую и интраоперационную картину. Оперативное вмешательство было проведено высокотехнологичной методикой — цистоскопически, то есть доступ осуществлялся через уретру, без разрезов, что существенно сокращает время и травматичность операции» — поделилась лечащий врач Татьяна Шишкина.
Стоит отметить, что в настоящий момент ребенок проходит наблюдение у специалистов.
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