Около 30 тыс. человек с начала года обучили в подмосковных школах диабета

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области работают более 160 школы для пациентов с сахарным диабетом. С начала года они приняли свыше 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в этих школах о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях и анализе результатов измерения содержания сахара в крови.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Московской области с подтверждённым диагнозом. Для этого достаточно обратиться к лечащему врачу.
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«Сегодня в регионе открыто более 160 школ сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли порядка 30 тыс. жителей Подмосковья, в том числе около 1,7 тыс. детей. Посещать школу важно для тех, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в информации и поддержке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пройти обучение в школе сахарного диабета может бесплатно любой житель Московской области с подтверждённым диагнозом. Для этого достаточно обратиться к лечащему врачу.
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Лора Луганская