Россиян предупредили о риске поглупеть из-за фастфуда

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Чрезмерное употребление фастфуда, помимо развития ожирения, проблем с кожей, депрессией, чревато также ухудшением работы мозга и снижению памяти. Об этом рассказала нутрициолог Мария Меньшикова «Ленте.ру».
«Одной из основных проблем фастфуда является высокое содержание калорий и низкое содержание полезной клетчатки и ненасыщенных жиров. Эти калории дают энергию, но не обеспечивают долгосрочное насыщение», — предупредила Меньшикова.Из-за этого человек начинает через непродолжительное время снова чувствовать голод.
«Фастфуд — это также проблемы с кожей: акне, перхоть, повышенное выделение кожного сала», — заявила эксперт.Быстрая еда также заставляет глупеть. Нехватка питательных веществ и витаминов и чрезмерное количество жиров негативно влияют на мозг, что сказывается на основных мыслительных процессах.
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