Science: Лекарство от ожирения возглавило рейтинг прорывов 2023 года

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Журнал Американской ассоциации содействия развитию науки «Science» опубликовал список прорывов 2023 года, пишет «МК».
«Новый класс препаратов имитирует синтезируемый в кишечнике человека гормон глюкагоноподобный пептид-1. Клинические испытания 2023 года показали, что он также ослабляет симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов», — говорится в публикации.
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