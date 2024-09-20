К акции «Проверь своё здоровье в парке» присоединятся 27 городских округов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Подмосковья в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, вновь смогут проверить здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах, в том числе в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне и Воскресенске, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В регионе продолжается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». В грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Читайте также:
Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний
Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
Лора Луганская