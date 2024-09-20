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К акции «Проверь своё здоровье в парке» присоединятся 27 городских округов

20 сентября 2024, 14:15
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, вновь смогут проверить здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах, в том числе в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне и Воскресенске, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В регионе продолжается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». В грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».



Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#здравоохранение
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#парки
#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
Подмосковные хирурги спасли младенца, родившегося с кишечником наружу
20 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь ребёнка, родившегося с кишечником наружу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение хирургии новорождённых из Коломенского перинатального центра поступил новорождённый мальчик с редким пороком развития – гастрошизисом.

Это врождённая аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Аномалия опасна осложнениями из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой и может привести к некрозу. Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни.
«Случай был сложным. У ребёнка были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести операцию в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость и создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.
После операции ребёнок прошёл курс реабилитации и был выписан домой под наблюдение врачей детской поликлиники по месту жительства.

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#подмосковье
#московская область
#дети
#новорождённые
#хирург
#врачи
#операция
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Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности сочетания кофе с сигаретами
20 сентября 2024, 13:37

Фото: iStock/vovashevchuk

Многие курильщики находят особое удовольствие в том, чтобы выкурить сигарету за чашечкой кофе, однако такое сочетание грозит серьёзными проблемами с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредил психиатр-нарколог, внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба регионального министерства.
«Известно, что кофе обладает бодрящим эффектом. При этом кофе вызывает сердцебиение и спазм сосудов. Сигареты тоже провоцируют спазм сосудов, так что это сочетание увеличивает артериальное давление, что ведёт к высокому риску развития различных сердечно-сосудистых проблем, включая инсульт», — сказал Виталий Холдин.
Он добавил, что не менее рискованно сочетать с кофе электронные курительные гаджеты, так как там тоже содержится никотин, а именно комбинация никотина с кофеином создаёт повышенную угрозу для организма.

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#нарколог
#сигареты
#курение
#минздрав мо
#советы
#здоровье
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В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний
20 сентября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр критических состояний начал работать в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске, оттуда специалисты будут координировать работу медиков в больницах Московской области при оказании помощи детям, находящимся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Центр критических состояний — это своего рода диспетчерская для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии больниц региона. При необходимости специалисты центра будут выезжать в больницы для помощи коллегам в самых сложных случаях. Кроме того, сотрудники центра координируют экстренную госпитализацию и перевод пациентов в профильные больницы Московской области с учётом наличия мест», — объяснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что Центр критических состояний работает круглосуточно семь дней неделю.

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#дкц
#красногорск
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
#московская область
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Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
20 сентября 2024, 10:34

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Осенью рекомендуется пройти полное обследование на аллергию, которое включает диагностику в лаборатории и консультацию аллерголога-иммунолога. Дети из Московской области могут сделать это бесплатно по полису ОМС за один день, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Комплексное обследование на аллергены является информативным и важным этапом диагностики в аллергологии. Оно проводится для выявления индивидуальной чувствительности к определенным веществам, определения причин развития аллергических реакций. Такая диагностика выполняется быстро и абсолютно безболезненно для пациента. Благодаря чему мы проводим ее даже маленьким детям», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.
Проверить реакцию можно на множество аллергенов: пыльцу растений, шерсть домашних животных, перья птиц, пищевые продукты, пылевых клещей, тараканов, плесневые грибы.

«Важное условие сдачи анализов – быть в хорошем настроении. При проведении лабораторного анализа с молекулами аллергенов контактирует только кровь в пробирке, поэтому дополнительных ограничений и требований для теста нет. Однако наличие респираторной вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний является поводом для переноса обследования. Анализ лучше проходить утром натощак. Соблюдать необычную для ребенка диету перед анализом — не нужно, употребляемая еда никак не влияет на образование антител к аллергенам. Однако вечером накануне анализа стоит предпочесть легкий ужин и нежирную пищу — из-за особенностей технического процесса при анализе. Также стоит избегать стресса, больше бывать на свежем воздухе, хорошо выспаться и попить побольше простой воды», — добавила Бондаренко.
После обследования будет составлен план лечения и даны рекомендации по созданию гипоаллергенной среды и правильному питанию.

Чтобы пройти обследование в отделении детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства, нужно иметь направление от участкового педиатра, дерматолога или пульмонолога на основе медицинских показаний.

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Названо опасное осеннее хобби
Биолог Лялина предупредила об опасности увлечения осенними поделками
19 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила об опасности осенних поделок, поскольку в коре, листьях и шишках может обитать плесень, способная вызвать астму и кровохарканье.
«Если природный материал — листья, шишки, кора — заранее тщательно не просушить, то на поделках может завестись плесень, выделяющая опасные токсины. А грибки, плесень, микотоксины провоцируют обострение бронхиальной астмы, а также могут вызвать кровохарканье, инфекционное заболевание аспергиллез, новообразования в лёгких», — объяснила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Для того, чтобы уберечь себя, специалист рекомендовала собирать природные материалы только в хорошем состоянии и в сухую погоду.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявлял, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.

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#осень
#здоровье
#безопасность
#труд
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Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
19 сентября 2024, 19:39

Фото: пресс-служба Егорьевской больницы

Врачи Егорьевской больницы спасли пациентку с перекрутом кисты яичника и гигантской миомой. Об уникальном случае сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
45-летняя женщина готовилась к плановой операции в одной из московских клиник, однако экстренно поступила в Егорьевскую больницу. У неё обнаружили перекрут большой кистомы яичника и гигантскую миому матки с явлением перитонита. Размеры кисты достигали печени, а миома матки по соответствовала 20 неделям беременности.
«Гинекологи провели экстренную операцию малоинвазивным доступом – через проколы. Она длилась около 45 минут. Во время операции был обнаружен перекрут кисты яичника на 360 градусов с частичным некрозом ножки, что и привело к перитониту», – говорится в сообщении.
Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию, которое поступает в больницу в рамках госпрограммы Московской области.
«Новый комплекс «Олимпус» во многом превосходит конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем и электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает, так как в брюшную полость подаётся углекислый газ с подогревом», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Через четыре дня женщину выписали домой. Теперь она наблюдается у гинеколога. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает.

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#московская область
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Россиянам назвали простой способ не заболеть осенью
Врач Ярцева рекомендовала одеваться по погоде
19 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/CentralITAlliance

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что во избежание простудных заболеваний осенью необходимо одеваться по погоде, а также высыпаться.
«Важно одеваться по погоде, потому что солнышко обманчивое. Важно высыпаться, потому что при дефиците сна очень сильно снижается иммунная система, защитные функции и легко подхватить ОРВИ. Также желательно проветривать помещения. У нас очень часто в опенспейсах или даже в обычных кабинетах много людей сидит здесь», — прояснила в беседе с Газета.ру Ярцева.

По её словам, чая с лимоном и имбиря недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от вирусов и простуд в осенний сезон.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.

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#рекомендации
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Россиянам раскрыли, чем нельзя кормить детей до 3-х лет
Врач Кашух: Детям до 3-х лет нельзя соленья и консервы
19 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/CStorz

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.
«В рацион ребёнка до 3-х лет не стоит включать соленья, консервы, колбасные изделия. Излишек соли способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Колбаса, сосиски и консервированные продукты содержат большое количество консервантов. Всё это вредно отражается на печени, может вызвать аллергическую реакцию или привести к отравлению», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.

А врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил причины болей в животе, к которым отнёс стресс и употребление вредных продуктов.

«Самая распространенная боль в животе – от вздутия. Если что-то не переварилось в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в нижних это начнет бродить. Неприятные ощущения в животе также могут возникать на фоне нервного напряжения. Например – «медвежья болезнь», при которой у человека во время стресса возникают спазмы в животе», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Ранее Екатерина Кашух заявляла, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.

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#здоровье
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Диетолог поделилась основными секретами питания по методу «тарелки»
Диетолог Павлюк: питание по методу тарелки — основа всех систем
19 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Метод тарелки — это простой и наглядный способ планирования здорового питания. Он помогает сбалансировать рацион, учитывая различные группы продуктов. Основная идея заключается в том, чтобы представить свою тарелку, разделив ее на несколько частей.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, можно ли похудеть, питаясь по такому методу. По ее мнению, это самый важный и эффективный подход, который является основой всех систем питания по всему миру.
«Все системы питания, включая Гарвардскую, а также рекомендации по питанию в США, Канаде, Австралии и Великобритании, в значительной степени соответствуют методу тарелки», — рассказала специалист.
На вопрос о том, сколько раз в день следует питаться человеку, стремящемуся похудеть, диетолог ответила, что оптимальным вариантом будет трехразовое питание.

«Три основных, традиционных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Разница заключается в том, что на завтрак следует распределить пищу так: одна треть — белки, одна треть — крахмалистые продукты, а оставшаяся треть — фрукты. Гарвардскя система предлагает на ужин отправить овощи, на завтрак фрукты, а на обед рекомендуется смешивать фрукты и овощи», — пояснила она.
Диетолог отметила, что многие российские эксперты поступают аналогично. На вопрос о том, допустимо ли перекусывать между основными приемами пищи, Павлюк ответила положительно. Однако она подчеркнула, что не стоит употреблять питьевые йогурты в качестве перекуса.
Фото: iStock/iprogressman

«Питьевые йогурты богаты сахаром. В России традиционно первый завтрак — это фрукт, запеканка из творога, творог. Второй завтрак — напиток из плодов шиповника и бутерброд», — рассказала эксперт.
Она отметила, что если рассмотреть другие системы, то есть подходы, предлагающие фрукты и овощи для снижения веса.

По ее словам, если рассмотреть мировую науку и все доказанные факты, можно увидеть, что они соответствуют принципам пищевой пирамиды. Важно сочетать правильные продукты в небольших количествах, заключила Павлюк.

Ранее диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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