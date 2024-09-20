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В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний

20 сентября 2024, 11:40
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр критических состояний начал работать в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске, оттуда специалисты будут координировать работу медиков в больницах Московской области при оказании помощи детям, находящимся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.


«Центр критических состояний — это своего рода диспетчерская для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии больниц региона. При необходимости специалисты центра будут выезжать в больницы для помощи коллегам в самых сложных случаях. Кроме того, сотрудники центра координируют экстренную госпитализацию и перевод пациентов в профильные больницы Московской области с учётом наличия мест», — объяснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что Центр критических состояний работает круглосуточно семь дней неделю.

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#красногорск
#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
20 сентября 2024, 10:34

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Осенью рекомендуется пройти полное обследование на аллергию, которое включает диагностику в лаборатории и консультацию аллерголога-иммунолога. Дети из Московской области могут сделать это бесплатно по полису ОМС за один день, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Комплексное обследование на аллергены является информативным и важным этапом диагностики в аллергологии. Оно проводится для выявления индивидуальной чувствительности к определенным веществам, определения причин развития аллергических реакций. Такая диагностика выполняется быстро и абсолютно безболезненно для пациента. Благодаря чему мы проводим ее даже маленьким детям», — рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Алена Бондаренко.
Проверить реакцию можно на множество аллергенов: пыльцу растений, шерсть домашних животных, перья птиц, пищевые продукты, пылевых клещей, тараканов, плесневые грибы.

«Важное условие сдачи анализов – быть в хорошем настроении. При проведении лабораторного анализа с молекулами аллергенов контактирует только кровь в пробирке, поэтому дополнительных ограничений и требований для теста нет. Однако наличие респираторной вирусной инфекции, обострения хронических заболеваний является поводом для переноса обследования. Анализ лучше проходить утром натощак. Соблюдать необычную для ребенка диету перед анализом — не нужно, употребляемая еда никак не влияет на образование антител к аллергенам. Однако вечером накануне анализа стоит предпочесть легкий ужин и нежирную пищу — из-за особенностей технического процесса при анализе. Также стоит избегать стресса, больше бывать на свежем воздухе, хорошо выспаться и попить побольше простой воды», — добавила Бондаренко.
После обследования будет составлен план лечения и даны рекомендации по созданию гипоаллергенной среды и правильному питанию.

Чтобы пройти обследование в отделении детской аллергологии и иммунологии НИКИ детства, нужно иметь направление от участкового педиатра, дерматолога или пульмонолога на основе медицинских показаний.

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Названо опасное осеннее хобби
Биолог Лялина предупредила об опасности увлечения осенними поделками
19 сентября 2024, 19:40

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила об опасности осенних поделок, поскольку в коре, листьях и шишках может обитать плесень, способная вызвать астму и кровохарканье.
«Если природный материал — листья, шишки, кора — заранее тщательно не просушить, то на поделках может завестись плесень, выделяющая опасные токсины. А грибки, плесень, микотоксины провоцируют обострение бронхиальной астмы, а также могут вызвать кровохарканье, инфекционное заболевание аспергиллез, новообразования в лёгких», — объяснила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Для того, чтобы уберечь себя, специалист рекомендовала собирать природные материалы только в хорошем состоянии и в сухую погоду.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин заявлял, что для осенней поры идеальными ароматами станут духи с древесными и мускусными нотами.

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#осень
#здоровье
#безопасность
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Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
19 сентября 2024, 19:39

Фото: пресс-служба Егорьевской больницы

Врачи Егорьевской больницы спасли пациентку с перекрутом кисты яичника и гигантской миомой. Об уникальном случае сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
45-летняя женщина готовилась к плановой операции в одной из московских клиник, однако экстренно поступила в Егорьевскую больницу. У неё обнаружили перекрут большой кистомы яичника и гигантскую миому матки с явлением перитонита. Размеры кисты достигали печени, а миома матки по соответствовала 20 неделям беременности.
«Гинекологи провели экстренную операцию малоинвазивным доступом – через проколы. Она длилась около 45 минут. Во время операции был обнаружен перекрут кисты яичника на 360 градусов с частичным некрозом ножки, что и привело к перитониту», – говорится в сообщении.
Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию, которое поступает в больницу в рамках госпрограммы Московской области.
«Новый комплекс «Олимпус» во многом превосходит конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем и электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает, так как в брюшную полость подаётся углекислый газ с подогревом», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Через четыре дня женщину выписали домой. Теперь она наблюдается у гинеколога. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает.

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#московская область
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Россиянам назвали простой способ не заболеть осенью
Врач Ярцева рекомендовала одеваться по погоде
19 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/CentralITAlliance

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что во избежание простудных заболеваний осенью необходимо одеваться по погоде, а также высыпаться.
«Важно одеваться по погоде, потому что солнышко обманчивое. Важно высыпаться, потому что при дефиците сна очень сильно снижается иммунная система, защитные функции и легко подхватить ОРВИ. Также желательно проветривать помещения. У нас очень часто в опенспейсах или даже в обычных кабинетах много людей сидит здесь», — прояснила в беседе с Газета.ру Ярцева.

По её словам, чая с лимоном и имбиря недостаточно для того, чтобы обезопасить себя от вирусов и простуд в осенний сезон.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.

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#рекомендации
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Россиянам раскрыли, чем нельзя кормить детей до 3-х лет
Врач Кашух: Детям до 3-х лет нельзя соленья и консервы
19 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/CStorz

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.
«В рацион ребёнка до 3-х лет не стоит включать соленья, консервы, колбасные изделия. Излишек соли способствует задержке жидкости в организме и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Колбаса, сосиски и консервированные продукты содержат большое количество консервантов. Всё это вредно отражается на печени, может вызвать аллергическую реакцию или привести к отравлению», — пояснила в беседе с «Известиями» Кашух.

А врач-терапевт Алексей Хухрев перечислил причины болей в животе, к которым отнёс стресс и употребление вредных продуктов.

«Самая распространенная боль в животе – от вздутия. Если что-то не переварилось в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, в нижних это начнет бродить. Неприятные ощущения в животе также могут возникать на фоне нервного напряжения. Например – «медвежья болезнь», при которой у человека во время стресса возникают спазмы в животе», – пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

Ранее Екатерина Кашух заявляла, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.

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Диетолог поделилась основными секретами питания по методу «тарелки»
Диетолог Павлюк: питание по методу тарелки — основа всех систем
19 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Метод тарелки — это простой и наглядный способ планирования здорового питания. Он помогает сбалансировать рацион, учитывая различные группы продуктов. Основная идея заключается в том, чтобы представить свою тарелку, разделив ее на несколько частей.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, можно ли похудеть, питаясь по такому методу. По ее мнению, это самый важный и эффективный подход, который является основой всех систем питания по всему миру.
«Все системы питания, включая Гарвардскую, а также рекомендации по питанию в США, Канаде, Австралии и Великобритании, в значительной степени соответствуют методу тарелки», — рассказала специалист.
На вопрос о том, сколько раз в день следует питаться человеку, стремящемуся похудеть, диетолог ответила, что оптимальным вариантом будет трехразовое питание.

«Три основных, традиционных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Разница заключается в том, что на завтрак следует распределить пищу так: одна треть — белки, одна треть — крахмалистые продукты, а оставшаяся треть — фрукты. Гарвардскя система предлагает на ужин отправить овощи, на завтрак фрукты, а на обед рекомендуется смешивать фрукты и овощи», — пояснила она.
Диетолог отметила, что многие российские эксперты поступают аналогично. На вопрос о том, допустимо ли перекусывать между основными приемами пищи, Павлюк ответила положительно. Однако она подчеркнула, что не стоит употреблять питьевые йогурты в качестве перекуса.
Фото: iStock/iprogressman

«Питьевые йогурты богаты сахаром. В России традиционно первый завтрак — это фрукт, запеканка из творога, творог. Второй завтрак — напиток из плодов шиповника и бутерброд», — рассказала эксперт.
Она отметила, что если рассмотреть другие системы, то есть подходы, предлагающие фрукты и овощи для снижения веса.

По ее словам, если рассмотреть мировую науку и все доказанные факты, можно увидеть, что они соответствуют принципам пищевой пирамиды. Важно сочетать правильные продукты в небольших количествах, заключила Павлюк.

Ранее диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сахар не болит»: Эндокринолог рассказал, как защитить себя от диабета
Эндокринолог Барсуков: с 45 лет нужно ежегодно проверять уровень сахара в крови
19 сентября 2024, 15:10

Фото: iStock/Maya23K

Сахарный диабет — опасное хроническое эндокринное заболевание, которое характеризуется стойким повышением уровня сахара в крови. Из-за чего оно возникает, какие у болезни симптомы и как ее избежать?
На эти вопросы ответил старший научный сотрудник отделения эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Илья Барсуков в эфире «Радио 1».

Типы сахарного диабета

Сахарный диабет делится на два типа — первый и второй. Встречаются они в соотношении 10/90, где подавляющее большинство случаев — это диабет второго типа.
«От сахарного диабета первого типа, скажем так, практически нельзя уберечься. Это аутоиммунное заболевание. Возникает оно из-за атаки клеток иммунитета на те клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Может возникнуть в любом возрасте, но чаще возникает в детском и молодом возрасте», — рассказал Барсуков.
Диабет второго типа, наоборот, в основном встречается во второй половине жизни. Основные его предпосылки — лишний вес и наследственность. Потому людям, у которых ближайшие родственники больны сахарным диабетом, следует быть настороже и бороться с лишними килограммами.
Фото: iStock/demaerre

Самым простым способом контролировать избыточный вес эксперт назвал измерение окружности талии. Если больше 80 см у женщин и больше 94 см у мужчин, то пора заняться собой. Следует сесть на диету, заняться спортом и обратиться за помощью к специалисту.

Вызвать сахарный диабет могут и другие, менее распространенные факторы. По словам Барсукова, к этой болезни могут привести многочисленные панкреатиты, повреждение поджелудочной железы в ходе операции, а также курение и алкоголь.
«Диабет может возникнуть, например, вследствие хронического злоупотребления алкоголем. Курение тоже, в свою очередь, провоцирует панкреатит. Поэтому косвенно оно может повышать вероятность развития диабета», — отметил научный сотрудник.

Симптомы, диагностика, лечение

Самое главное, считает эксперт, не пустить диабет на самотек, не закрывать глаза на первые «звоночки» заболевания.
«Сахар, особенно если не сильно повышен, как известно, не болит. Он никак себя не проявляет. Поэтому диабет, к сожалению, может протекать без симптомов, без каких-либо проявлений. И за это время начинают формироваться осложнения, с которыми потом еще тяжелее бороться», — подчеркнул Барсуков.
Чтобы не допустить осложнений, важно ответственно относиться к организму. Если в ходе обследования обнаружились повышенные показатели глюкозы — пора опосетить врача.
Фото: iStock/simpson33

Специалист должен назначить дополнительные анализы, чтобы окончательно определить наличие или отсутствие сахарного диабета. Затем назначается лечение.
«Лечение состоит из трех основных столпов. Помимо лекарств, это диета и физическая нагрузка. Вторая и третья рекомендации направлены, в первую очередь, на снижение избыточной массы тела. Если этой избыточной массы тела нет, то просто диета. Она заключается в том, чтобы не употреблять явно сладкие продукты — мед, сахар, варенье и прочие», — объяснил Барсуков.

Летальный исход

Порой сахарный диабет приводит к неминуемым последствиям. Летальный исход может произойти как при острых осложнениях, так и из-за накапливаемых в течение многих лет.

Острые осложнения возникают из-за крайне высоких показателей сахара. Они приводят к кетоацидозу или кетоацитодической коме. И смерть в таких случаях может наступить за несколько дней, а порой и часов.

Хронические осложнения возникают не сразу, а в течение длительного периода. Однако если не следить за здоровьем, осложнения становятся неминуемыми.
Фото: iStock/Soumen Hazra

По словам Барсукова, чаще всего подобные осложнения влияют на работу почек, глаз и сердечно-сосудистой системы.
«То есть слепота, нарушение работы почек вплоть до полного их прекращения. Человек, соответственно, оказывается зависим от гемодиализа», — добавил он.
Также специалист отметил, что у людей с запущенным диабетом риск умереть от инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности вырастает в разы.

Как избежать сахарного диабета?

Первое и самое важное, на что обратил внимание эксперт, — это регулярный чек-ап организма или диспансеризация.
«Проверять уровень сахара в крови — обязательно, ежегодно с возраста старше 45 лет. Это вне зависимости есть ожирение или нет, всем подряд. Если есть избыточный вес и ожирение, то еще и с более молодого возраста», — пояснил он.
Также важно следить за питанием и заниматься спортом, чтобы не обрастать лишними килограммами.
Фото: iStock/sportpoint

«И второе, наблюдаться у квалифицированных специалистов, которых у нас в Подмосковье более чем достаточно», — резюмировал Барсуков.
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#ожирение
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Лобненские врачи удалили пациентке гигантскую кисту с тремя литрами жидкости
19 сентября 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Лобненской больницы избавили пациентку от 40-сантиметровой опухоли с тремя литрами жидкости. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 27-летняя женщина с жалобами на увеличение живота при отсутствии беременности. При этом боли и других неприятных симптомов не было. Оказалось, что причина – в гигантской опухоли яичникоа.
«Лечение могло быть только хирургическим. Операция длилась около часа. Мы удалили опухоль диаметром 40 см с тремя литрами жидкости. Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать его и сохранить для женщины возможность материнства. Это нам удалось», – сообщила заведующая гинекологическим отделением больницы Тамара Джалавян.
Сейчас женщина уже выписана домой и долечивается в амбулаторных условиях.

Как отметили в министерстве, киста яичника часто встречается у женщин молодого и среднего возраста. Для предупреждения разрастания кист и профилактики онкозаболеваний пациенткам любого возраста необходимо каждый год посещать гинеколога.

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#операция
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#московская область
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Врач-дерматовенеролог Ливахова рассказала, как избавиться от пигментных пятен
19 сентября 2024, 13:29

Фото: istockphoto / Sun_apple

Пигментные пятна, известные как мелазма или солнечные лентиго, возникают из-за избыточного количества меланина — пигмента, определяющего цвет кожи. Это распространённая проблема, которая может появиться на любом участке кожи.
Основные причины возникновения пигментных пятен включают:

  • Воздействие солнца;
  • Гормональные изменения во время беременности или приёма гормональных препаратов;
  • Возраст: с возрастом кожа теряет эластичность и способность к регенерации, что приводит к образованию пигментации;
  • Неправильный уход за кожей: использование агрессивных косметических средств;
  • Заболевания: пигментация может быть симптомом некоторых заболеваний, включая проблемы с эндокринной системой.
«Пигментные пятна — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что кожа нуждается в защите и уходе. Профилактика является ключевым моментом в борьбе с гиперпигментацией», — сообщает заведующий стационарным отделением Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Светлана Ливахова.

Для профилактики пигментных пятен рекомендуется ежедневно применять солнцезащитный крем с SPF 30, независимо от погодных условий. Также необходимо носить защитную одежду и головные уборы, избегать пребывания на солнце с 10:00 до 16:00.

Важно выбирать мягкие очищающие средства, увлажняющие кремы и продукты с витаминами C и E, которые обладают антиоксидантными свойствами. Кроме того, следует соблюдать сбалансированный рацион питания, употреблять достаточное количество воды и отказаться от курения и алкоголя.

Если пигментные пятна не являются симптомами заболевания, их можно удалить с помощью современных косметологических методов, таких как химические пилинги, лазерная терапия, мезотерапия или использование кремов с отбеливающими компонентами.

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