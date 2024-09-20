В Детском клиническом центре Рошаля открылся Центр критических состояний

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Центр критических состояний начал работать в Детском клиническом центре имени Л.М. Рошаля в Красногорске, оттуда специалисты будут координировать работу медиков в больницах Московской области при оказании помощи детям, находящимся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Центр критических состояний — это своего рода диспетчерская для координации помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии больниц региона. При необходимости специалисты центра будут выезжать в больницы для помощи коллегам в самых сложных случаях. Кроме того, сотрудники центра координируют экстренную госпитализацию и перевод пациентов в профильные больницы Московской области с учётом наличия мест», — объяснил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что Центр критических состояний работает круглосуточно семь дней неделю.
Читайте также:
Врач аллерголог-иммунолог Бондаренко рассказала, когда сдавать анализы на аллергены
Названо опасное осеннее хобби
Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой
Лев Каштанов