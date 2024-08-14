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К команде подмосковного Центра борьбы со СПИДом присоединились шесть врачей

14 августа 2024, 13:56
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Шесть новых врачей приступили к работе в Центре профилактики и борьбы со СПИДом Московской области в минувшем месяце, в их числе инфекционисты, врачи клинической лабораторной диагностики и эндоскопист, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«Мы уверены, что профессионализм и опыт наших новых коллег поможет нам в достижении главной цели — обеспечения качественной и доступной медицинской помощи для пациентов. Новые кадры в Центре — это значимый шаг к повышению качества медицинской помощи», — отметил главврач медучреждения Александр Пронин.
Он добавил, что в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом постоянно идёт работа по внедрению передовых методов диагностики и лечения, чтобы соответствовать самым высоким стандартам оказания помощи пациентам.

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#здравоохранение
#спид
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
Иванов оценил готовность к открытию двух поликлиник в одинцовском ЖК «Инновация»
14 августа 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность к открытию взрослой и детской поликлиник в ЖК «Инновация». Вместе с ним в проверке участвовал главврач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Оба медучреждения расположены на первых этажах соседних новостроек на бульваре Эйнштейна. Каждая из поликлиник может принимать более 62 пациентов за смену. Как выяснил Иванов, медучреждения готовы на 99%. Осталось лишь устранить небольшие недочёты и до конца августа установить аппараты УЗИ. Сейчас поликлиники принимают на баланс Одинцовской областной больницы.
«Сегодня начали процесс приёма поликлиник на баланс больницы. Далее сразу подадим документы на лицензирование, чтобы максимально быстро открыть медучреждения. На все процедуры потребуется от месяца до полутора. При этом поликлиники будут работать не только для жильцов ЖК «Инновация», но и для всех жителей Новоивановского», – сообщил Иванов.
В ходе инспекции он поручил компании-застройщику организовать парковки для посетителей.
«Дома активно заселяются. Поэтому нужны будут парковочные места не только для тех, кто здесь живет, но и для посетителей поликлиники», – пояснил глава муниципалитета.
Во взрослой поликлинике будут принимать терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург и акушер-гинеколог. В детской откроют кабинеты педиатра, невропатолога, гинеколога, офтальмолога, отоларинголога и хирурга.

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#строительство
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«С осторожностью»: Диетолог рассказала, кому опасно употреблять варенье
Диетолог Солнцева: варенье вредно людям с желудочно-кишечными заболеваниями
14 августа 2024, 13:11

Фото: iStock/margouillatphotos

Август — это пора, когда можно делать заготовки на осень и зиму, например, варить варенье из сезонных фруктов я год. Однако, всем известно, что в варенье очень много сахара. Можно ли его в таком случае считать полезным продуктом?
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Солнцева Татьяна в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье нельзя считать источником витаминов и минералов, потому что их количество не удовлетворяет суточную потребность человека, а многие даже исчезают при готовке.

«Во время варки полностью исчезает витамин С, он разрушается. Более стойкие витамины — это группы Б — бета-каротиноиды, которые находятся в темных ягодах, в оранжевых и красных: облепиха, клубника, черника. Варенье содержит большое количество органическим кислот, в том числе салициловую кислоту. Поэтому очень мы используем малиновое варенье как средство от простуды. Салициловая кислота — аспирин, лекарство от простуды», — объяснила эксперт.

Она добавила, что варенье все-таки считается вредным продуктом, потому что в нем содержится большое количество сахара, а углеводов — почти 70%. Однако, если выбирать между тортом и вареньем, то лучше выбрать второе.

Варенье, по мнению специалиста по питанию, нельзя людям, которые страдают сахарным диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Люди с сахарным диабетом обычно покупают варенье с сахарозаменителями, которые не повышают уровень глюкозы в крови. Если это варенье из кислых плодов, которое содержит органические кислоты, то его нежелательно людям, страдающим желудочно-кишечными расстройствами: гастритом, язвами, потому что кислые сорта варенья могут раздражающе подействовать на слизистую желудка. Органические кислоты не разрушаются во время варки, много их в клюкве и бруснике. Там и лимонная, и яблочная кислоты. Здесь нужно с осторожностью. Ну и аллергические реакции никто не отменял», — сказала Татьяна Солнцева.

Малина, клубника, черника — плоды, которые, по словам собеседницы, содержат в себе наибольшее количество сохраняющихся при готовке полезных веществ, поэтому следует обратить внимание именно на эти ягоды.

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В МОНИКИ 19-летнего юношу избавили от болезненной опухоли челюсти
14 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали молодого человека с амелобластомой – опухолью нижней челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил 19-летний юноша, которому заболевание причиняло дискомфорт в повседневной жизни. Как рассказали в ведомстве, доброкачественная опухоль развивается из зубообразующих тканей, а растёт медленно безболезненно. Из-за отсутствия симптомов и своевременного лечения патология может привести к деформации лица, смещению и расшатыванию зубов.
«Мы удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента. Применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем», – рассказал заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.
Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.

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В одинцовском ЖК «Инновация» завершили строительство двух поликлиник
14 августа 2024, 12:23

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Взрослую и детскую поликлиники, каждая из которых рассчитана на 62 посещения в смену, построили на территории жилого комплекса «Инновация» в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, в настоящее время завершено оснащение обоих медучреждений, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Поликлиники расположены на улице Эйнштейна. Площадь взрослой поликлиники составляет 648 квадратных метров, детской — около 567 квадратных метров. Приём в поликлиниках будут вести терапевты и педиатры, а также врачи узких специальностей. Кроме того, в обоих медицинских учреждениях будут открыты отделения стоматологического центра», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что поликлиники были построены за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории с условием передачи соцобъектов в муниципальную собственность.

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«Провоцируют опухоли»: Врач назвала два признака смертельно опасного варенья
Диетолог Солнцева объяснила, почему опасно есть варенье, хранившееся больше года
14 августа 2024, 12:18

Фото: iStock/kobeza

Конец лета — это пора подготовки к осени, когда хозяйки начинают делать различную консервацию. Одним из самых популярных вариантов является варенье — кто не хочет полакомиться в холодное время чем-то сладким и ягодным? Однако есть некоторые правила готовки и хранения варенья.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что варенье теряет свои полезные свойства при варке, но способы сохранить витамины все-таки есть.

«Самый лучший способ — сделать сырое варенье, то есть перекрутить ягоды или фрукты с сахаром. Такое варенье сохраняет свои витамины С, каротиноиды и другое. Можно выбрать варку-пятиминутку. Такие рецепты тоже есть. Более длительная обработка способствует тому, что полезных веществ станет намного меньше», — объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что варенье должно храниться не более года, потому что в нем накапливается крайне опасный для здоровья компонент.

«Исследования показали, что в варенье накапливается и присутствует оксиметилфурфурол — это потенциально опасное соединение, которое образуется в результате разложения сахара в присутствии органических кислот. Этого вещества с течением времени становится больше и больше. То есть даже домашнее варенье нужно хранить не больше года. Но в замороженном виде будет храниться, конечно, лучше», — рассказала диетолог.

Татьяна Солнцева отметила, что накопленный в варенье оксиметилфурфурол может привести к разным заболеваниям, включая опухолевые.

«В варенье происходит развитие грибковой инфекции и плесени. Бывает, что открываешь банку, а там поверхность покрыта плесенью. Мы убираем плесень, консистенцию перевариваем, но это бесполезно. Опасны токсины, которые плесень выделила. Они вредны для печени, желудка, могут провоцировать опухолевые заболевания», — уточнила собеседница.

По словам диетолога, любое варенье желательно хранить в прохладном месте не более года, а при виде плесени — сразу исключать из рациона.

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Подмосковные паллиативные бригады с начала года совершили 28 тыс. выездов
14 августа 2024, 12:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные паллиативные патронажные бригады с начала года совершили более 28 тыс. выездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание такой медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов.
«Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, облегчают боль и другие проявления заболеваний, назначают лекарства. С начала года они совершили более 28 тыс. выездов, в том числе 8 тыс. – к детям», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отмстили в министерстве, получить информацию можно на портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие разделы.

Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру горячей линии: 7(498) 683-83-83.
Ещё более 20 подмосковных медработников
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#здравоохранение
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В Орехово-Зуеве 97-летней женщине удалили огромный тромб и спасли ногу
14 августа 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили 30-сантиметровый тромб 97-летней женщине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пенсионерка поступила в отделение сосудистой хирургии с жалобами на сильную боль в ноге. Врачи диагностировали у пациентки острый тромбоз ноги. Из-за огромного тромба нарушилась циркуляция крови.

Как отметили в министерстве, опасность болезни сосудов в пожилом возрасте заключается в некротическим поражении тканей или гангрене. В запущенных случаях это грозит ампутацией. Лечение осложняли возраст и хронические заболевания пациентки.
«Мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. В ходе операции удалили 30-сантиметровый тромб из артерии и восстановили кровоток. Операция позволила избежать трагических последствий, и нам удалось сохранить пациентке конечность», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#врачи
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#операция
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Раскрыты самые частые травмы пениса во время секса
Врач Вагнер: чаще всего во время секса получают переломы и разрывы
14 августа 2024, 03:59

Фото: istockstefanamer

Травмы во время половой активности могут происходить чаще, чем принято думать, сообщает врач скорой помощи Джордан Вагнер. В беседе с Huffington Post он и его коллеги раскрыли наиболее распространенные травмы пениса, получаемые в процессе секса.
Врач скорой помощи Джо Уиттингтон рассказал, что одной из частых травм является перелом полового члена, что представляет собой разрыв кавернозных тел, заполняемых кровью при эрекции. Он советует избегать чрезмерно агрессивных движений во время полового акта, чтобы предотвратить такие повреждения. Также, по словам врача, при этом могут пострадать и мочеиспускательный канал.

Врач неотложной помощи Джессика Сингх упомянула случай из практики, когда из-за сильного спазма вагинальных мышц член партнера застрял. Для снятия спазма потребовалось использование миорелаксантов и холодных компрессов.

Кроме того, Уиттингтон рассказал о другом случае, когда пара прибыла в отделение скорой помощи с проблемой зажатого члена из-за сильного спазма вагинальных мышц.

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#болезни
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Дерматолог Проценко предупредил об опасности выдавливания прыщей
13 августа 2024, 20:31

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявил, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.
«Выдавливая прыщ, вы рискуете занести инфекцию в ранку, образовавшуюся при повреждении целостности эпидермиса. На поверхности кожи рук и под ногтями находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления, провоцируя ухудшение состояния проблемной кожи», — заявил в беседе с NEWS.ru Проценко.

Также при подобных процессах происходит механическое повреждение кожи. Врач добавил, что после выдавливания прыщей есть риск появления рубцов.

Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.

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