К команде подмосковного Центра борьбы со СПИДом присоединились шесть врачей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Шесть новых врачей приступили к работе в Центре профилактики и борьбы со СПИДом Московской области в минувшем месяце, в их числе инфекционисты, врачи клинической лабораторной диагностики и эндоскопист, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы уверены, что профессионализм и опыт наших новых коллег поможет нам в достижении главной цели — обеспечения качественной и доступной медицинской помощи для пациентов. Новые кадры в Центре — это значимый шаг к повышению качества медицинской помощи», — отметил главврач медучреждения Александр Пронин.Он добавил, что в областном Центре профилактики и борьбы со СПИДом постоянно идёт работа по внедрению передовых методов диагностики и лечения, чтобы соответствовать самым высоким стандартам оказания помощи пациентам.
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