Подмосковные паллиативные бригады с начала года совершили 28 тыс. выездов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные паллиативные патронажные бригады с начала года совершили более 28 тыс. выездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Подмосковье работает Координационный центр паллиативной помощи. Сотрудники центра координируют оказание такой медпомощи пациентам в стационарах и поликлиниках, работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов.
Как отмстили в министерстве, получить информацию можно на портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие разделы.
Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру горячей линии: +7(498) 683-83-83.
Ещё более 20 подмосковных медработников
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«Патронажные бригады ведут динамическое наблюдение пациентов на дому, облегчают боль и другие проявления заболеваний, назначают лекарства. С начала года они совершили более 28 тыс. выездов, в том числе 8 тыс. – к детям», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отмстили в министерстве, получить информацию можно на портале «Паллиативная помощь». Он содержит сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными пациентами и другие разделы.
Также задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по номеру горячей линии: +7(498) 683-83-83.
Ещё более 20 подмосковных медработников
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Лора Луганская