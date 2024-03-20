Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря

Лечение алкогольной зависимости будет наиболее эффективной, если выявить её на ранней стадии. Врач нарколог, психиатр-нарколог, психодиагност, организатор здравоохранения, писатель и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин в беседе с «АиФ» рассказал, как определить наличие заболевания у себя или члена семьи.