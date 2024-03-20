Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря

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Терапевт Алексей Жито заявил, что мужчины более подвержены таким типам онкологии, как рак лёгких и мочевого пузыря.
«Из-за гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — пояснил в беседе с NEWS.ru Жито.
Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. По его словам, такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке.
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