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Врач Жито заявил о большей подверженности мужчин раку лёгких и мочевого пузыря

20 марта 2024, 23:36
Фото: istockphoto.com/Korrawin

Фото: istockphoto.com/Korrawin

Терапевт Алексей Жито заявил, что мужчины более подвержены таким типам онкологии, как рак лёгких и мочевого пузыря.

«Из-за гормональных изменений рак груди у мужчин встречается намного реже, чем у женщин. Также у мужчин достоверно больше рака легких, особенно у курильщиков, рака пищевода, рака мочевого пузыря, то есть мужчины в целом по этим органам более подвержены онкологическим заболеваниям», — пояснил в беседе с NEWS.ru Жито.

Ранее онколог Сергей Пикулин рассказал, что длительная и сильная головная боль может указывать на наличие опухоли мозга. По его словам, такая боль может усиливаться при наклонах, перемене позы или физической нагрузке.

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#рак
#онкология
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Названо мощнейшее успокоительное
Врач Савенко назвала отвар мяты мощным успокоительным
20 марта 2024, 23:43

Фото: istockphoto.com/YelenaYemchuk

Эндокринолог Вероника Савенко заявила, что отвар мяты является мощнейшим успокоительным средством.
«Мята — мощнейшее успокоительное средство. Иногда достаточно аромата мяты. Чай и настои из неё стимулируют работу мозга, улучшают сон. Пустырник быстро снимет нервное напряжение, также поможет заснуть. Из пустырника готовят отвары, настои, настойки, экстракты», — пояснила в беседе с NEWS.ru Савенко.

Кроме мяты и пустырника в качестве успокоительных можно использовать лаванду и тимьян.

Врач подчеркнула, что перед употреблением любых подобных средств необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева советовала пожилым людям отказаться от мясной гастрономии, поскольку эти продукты могут вызвать рак кишечника.

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#продукты
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#врач
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Диетолог Редина назвала продукты, замедляющие процесс старения
20 марта 2024, 22:29

Фото: iStock/nensuria

Старение является естественным процессом, однако существуют продукты, которые могут замедлить его и помочь поддерживать здоровье на достойном уровне.
Диетолог Ольга Редина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что одними из самых важных элементов, замедляющих процесс старения, являются антиоксиданты. Они помогают бороться со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма.

Антиоксиданты содержатся в ягодах, фруктах, особенно цитрусовых, орехах, некрахмалистых овощах, тёмном шоколаде и зелёном чае, рассказала специалист.

Также процессы старения позволяет замедлить коллаген – белок, отвечающий за упругость кожи. Он содержится в таких продуктах как яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба.

Редина отметила важность правильного питания в целом. Необходимо употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов для обеспечения организма всеми необходимыми компонентами для поддержания здоровья и молодости.

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#витамины
#питание
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Постоянная зевота оказалась симптомом опасных болезней
Врач Уильямс: постоянная беспричинная зевота может говорить о наличии болезней
20 марта 2024, 15:24

Фото: istock / demaerre

Несмотря на то, что зевота — это ественное явление, в некоторых случаях она может сигнализировать о наличии опасных заболеваний. Об этом предупредила терапевт Зои Уильямс, пишет The Sun.
Врач пояснила, что слишком активное зевание может быть вызвано рассеянным склерозом, печеночной недостаточностью. В редких случая зевоту вызывает инсульт или опухоль головного мозга.

«Также человек может много зевать из-за стресса, усталости, беспокойства. Зевоту могут вызывать и побочные эффекты от приема лекарств», — пояснила Уильямс.
Терапевт призвала обратить внимание на наличие постоянной зевоты. Особенно, если для этого нет причины. Если она начинает беспокоить человека, ему стоит как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

Ранее нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#терапевт
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Диетолог Басова рассказала, как избежать весеннего авитаминоза у детей
20 марта 2024, 13:46

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, как предотвратить весенний авитаминоз у детей. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Врач подчеркнула, что симптомами авитаминоза являются сонливость, сильная усталость и обострение хронических заболеваний.

«Авитаминоз свидетельствует о полном отсутствии витаминов. Большинство витаминов не могут самостоятельно синтезироваться и обязательно должны поступать вместе с пищей. Важно кормить ребенка натуральными продуктами: мясом, рыбой, фруктами, кашами, злаками, молочными продуктами. К сожалению, сегодня очень выражен у детей и подростков железодефицит, связанный с недостаточным потреблением мясной пищи. С мясом ребенок получает 20 аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми», — отметила Анна Басова.

Кроме этого, специалист также советует принимать витамин Д в профилактической дозе.

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#подмосковье
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От веселья до смерти: Нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты
Нарколог Вашкин перечислил признаки алкоголизма на каждой стадии
20 марта 2024, 12:47

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Лечение алкогольной зависимости будет наиболее эффективной, если выявить её на ранней стадии. Врач нарколог, психиатр-нарколог, психодиагност, организатор здравоохранения, писатель и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин в беседе с «АиФ» рассказал, как определить наличие заболевания у себя или члена семьи.
«Первая (начальная) стадия алкоголизма характерна, в первую очередь, патологическим влечением к алкоголю. Те, кто на ней пребывают, пьют не ради того, чтобы поддержать компанию, а исключительно ради того, чтобы достичь состояния опьянения», — заявил эксперт.

Как утверждает эксперт, уже на этой стадии опьянение не приносит зависимому человеку «нужного» состояния эйфории, а после употребления приятного появляется раздражительность, агрессия и придирчивость. Также появляются беспричинные перепады настроения. Также зависимый перестает видеть значимость в том, что раньше казалось важным. Например, возможно вождение авто в нетрезвом состоянии, прогулы на работе, отсутствие дома по ночам.

В какой-то момент у человека появляются запасы спиртного в доме, возможно и в скрытых местах.

Начальная стадия алкоголизма может протекать достаточно долго, отметил нарколог. При употреблении алкоголя на постоянной основе она способна перетечь во вторую стадию за полгода — год.

На второй стадии у зависимого появляются психопатоподобные состояния, бессонница или кошмары во сне, дрожь в руках и в теле, головные боли, учащенное сердцебиение, потеря аппетита.

Меняется и внешность, — на лице появляются отеки, мешки под глазами, покраснение глаз. Человек может перестать следить за собой и стать менее опрятным. При отсутствии своевременного лечения вторая стадия составляет от 5 до 15 лет.

«Третья (конечная) стадия уже формирует психический дефект. Можно назвать ее стадией деградации личности, так как у зависимого преобладают снижение интеллектуальных функций, отсутствие чувств любви и нежности, нарастает распущенность и грубость. Этой стадии сопутствуют нарушения со стороны внутренних органов: болезни печени, поджелудочной железы, пищеварения и др.», — предупредил Вашкин.
Без лечения 3-й стадии истощенный этанолом человек может скончаться.

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Подмосковные врачи помогли выносить и родить ребёнка женщине с тяжёлой болезнью крови
20 марта 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

33-летней женщине с наследственным нарушением свёртываемости крови — болезнью Виллебранда — помогли стать матерью врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Во время беременности пациентка регулярно проходила осмотры. На раннем сроке у женщины вывили высокий риск отслоения плаценты и задержки роста плода, а также преэклампсии — тяжёлого состояния, представляющего риск для жизни плода и матери. Благодаря усилиям врачей беременность удалось продлить до доношенного срока. Перед родами пациентке провели специальную терапию антигемофилическими препаратами», — отметила старший научный сотрудник МОНИИАГ Арина Травкина.
Роды прошли естественным образом. На свет появилась здоровая девочка ростом 50 см и весом 3450 граммов. Мать и ребёнок чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой.

Отмечается, что новорождённая малышка — второй ребёнок, которого пациентка благополучно родила в МОНИИАГ. Первые роды прошли 2021 году.

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Врачи в США ампутировали девочке обе ноги и руку из-за инфекции
20 марта 2024, 11:54

Фото: iStock/photovs

Семилетняя американка попала в больницу с инфекцией, в результате которой лишилась ног и правой руки. Об этом сообщает KSAZ-TV.
По словам родителей, болезнь у девочки развивалась стремительно. В четверг, 29 февраля у ребенка поднялась температура, начались боли и ломота в теле, рвота, а также стали синеть губы. Все симптомы проявились очень быстро, в течение 12 часов.

После госпитализации у юной американки диагностировали стрептококк группы А. После ей пришлось перенести восемь операций, а врачи не исключают дальнейшего хирургического вмешательства. Девочке ампутировали обе ноги и руку. Родители пациентки до сих пор не могут понять, как именно заразилась их дочь.

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#сша
#болезни
#инфекция
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Врач Никогосян рассказала, как питание кормящей мамы влияет на малыша
20 марта 2024, 11:02

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Ногинские медики рассказали, как питание мамы во время грудного вскармливания влияет на малыша. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заведующая акушерским обсервационным отделением родильгого дома Ногинской больницы Сирануш Никогосян отметила, что недостаток в рационе кормящей женщины питательных веществ может негативно сказаться на здоровье ребенка.

«Чрезвычайно важно следить за качеством питания кормящей мамы. Норма БЖУ-белков, жиров, углеводов в рамках суточной калорийности для кормящей женщины должна быть следующей: белки — 120-140 г, углеводы — до 450 г в день, жиры — 80 г. Нужно обратить внимание на то, сколько продуктов с содержанием этих веществ употребляет кормящая мать. Потому что эти питательные вещества необходимы как основа строительного материала не только для грудного молока, но и для клеток», — поделилась врач.

Специалист добавила, что очень важно включить в рацион такие продукты, как молоко, мясо, рыбу, масла, овощи,фрукты, ягоды, крупы и зерновые продукты. Также Никогосян посоветовала после родов изучить семейный анамнез на предмет пищевых аллергий на те или иные продукты и исключить аллергены из рациона, если такие случаи были.

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#подмосковье
#здоровье
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#врач
#женщины
#беременность
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Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес
20 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Во время Великого поста строго запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, а также все производные от этих продуктов.
Как соблюсти все правила главного православного поста и не набрать лишний вес расскажет редакция «Радио 1».

Когда проходит Великий пост и что в это время можно есть


Великий пост в 2024 году пройдёт с 18 марта по 4 мая. При этом, самыми строгими неделями поста считаются первая неделя и последняя, седьмая.

В Великий пост можно есть крупы, овощи, фрукты и орехи, мёд, выпечку (приготовленную без яиц и молока), рыбу, грибы, соевые продукты, горький шоколад, а также соленья и маринады. Рыбу разрешается есть только дважды за время Великого поста — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (28 апреля). При этом, в Лазареву субботу (27 апреля) можно подать к столу рыбную икру.
Фото: iStock/nambitomo

Что запрещается есть во время Великого поста


На первой неделе, которую православные называют Сырная Седмица, принято отказываться от мясных продуктов. Так организму будет гораздо проще войти в более строгую диету.

При этом, не стоит забывать, что во время Великого поста важна не только постность употребляемых в пищу продуктов, но и их количество. Питаться необходимо умеренно, переедать в Великий пост, а также закупаться дорогостоящей едой — запрещено.

В Великий пост строго запрещается употреблять в пищу мясо теплокровных животных в любом виде, рыбу есть можно, но только в определённые дни. Молоко, кисломолочные продукты, сливочное масло и содержащие эти продукты сладости есть также нельзя.

Велики пост — это не диета


Эксперты отмечают, что поститься, чтобы похудеть — занятие не только богохульное, но и неверное в плане сохранения здоровья. Сами священнослужители подчёркивают, что воздержание во время поста — это не способ привести в форму свою фигуру, а способ приблизиться к Богу через очищение своих мыслей. Именно поэтому к питанию необходимо добавлять усердные и регулярные молитвы.

К тому же, неверное соблюдение поста может привести к дефициту белка в организме, что может привести к гормональному сбою, нарушению в работе ЖКТ, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей. Поэтому постящимся нужно делать упор на растительный белок в орехах, грибах, бобах, крупах, а также на жирные кислоты омега-3 в авокадо, кунжуте и семенах подсолнечника.
Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Как соблюсти Великий пост и не набрать вес


Чтобы не травмировать свой организм, необходимо в полной мере заменить животный белок растительным. Более подробно «Радио 1» об этом рассказала врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова.

«Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки – гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рас, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишён», — объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что особой опасности во время поста могут подвергнуть свой организм женщины детородного возраста, заработав дефицит железа. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо употреблять достаточное количество тофу, который содержит много белка и железа. Дефицит железа также можно компенсировать любыми другими соевыми продуктами.

Ионова также посоветовала не забывать об употреблении растительного масла во время Великого поста. Эксперт по питанию отметила, что на масле не нужно жарить его, его необходимо добавлять в еду в сыром виде.

Антидиетолог предостерегла от соблюдения Великого поста беременным женщинам, детям, людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями и тем, кто недавно перенёс хирургическую операцию. Этим людям просто необходим животный белок, подчеркнула она.

Соблюдая эти простые правила, можно пройти через все семь недель Великого поста, не набрав лишний вес и не заработав проблем со здоровьем.

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#пост
#диета
#питание
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