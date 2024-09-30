Научный сотрудник МОНИИАГ Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах

С каждым годом всё больше семейных пар рассматривают возможность партнёрских родов. Беременные женщины хотят ощущать поддержку близкого человека в этот особенный и непростой период многие мужчины хотят присутствовать при рождении своего ребёнка. Однако некоторые мужчины предпочитают остаться в стороне. Почему так происходит и нужно ли уговаривать мужа «помогать» жене при родах, рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.