Научный сотрудник МОНИИАГ Игнатьева развеяла мифы о партнёрских родах

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С каждым годом всё больше семейных пар рассматривают возможность партнёрских родов. Беременные женщины хотят ощущать поддержку близкого человека в этот особенный и непростой период многие мужчины хотят присутствовать при рождении своего ребёнка. Однако некоторые мужчины предпочитают остаться в стороне. Почему так происходит и нужно ли уговаривать мужа «помогать» жене при родах, рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.
«Вокруг партнерских родов существует много мифов и опасений, особенно у сильной половины человечества. Многие мужчины отказываются от участия в них не потому, что опасаются увидеть что-то пугающее, а потому что искренне хотят помочь своей супруге, но боятся не справиться, потому не знают, что от них потребуются. Главная, а быть может и единственная задача мужчины в родильном зале — поддерживать свою супругу морально. Поскольку наши мужья не всегда знают, как лучше это сделать, мы советуем мужчинам просто держать ее за руку. Без слов можно помочь супруге чувствовать себя спокойнее и увереннее не менее эффективно, чем давая ей советы», — рассказала Игнатьева.
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