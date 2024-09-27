Врач-дерматовенеролог Кулигина рассказала, как улучшить состояние кожи

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Существует множество методов для достижения красивой и здоровой кожи, включая традиционные и инновационные подходы, адаптированные под индивидуальные особенности кожи и её потребности, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
пилинг — действенная процедура, удаляющая мёртвые клетки и улучшающая текстуру и цвет лица. Может быть химическим (с использованием кислот) или механическим (скраб или аппарат); массаж лица улучшает кровообращение, насыщая кожу кислородом и питательными веществами, стимулирует лимфоотток и придаёт лицу свежесть; увлажняющие маски поддерживают гидратацию кожи, содержат гиалуроновую кислоту, коллаген и витамины, питают и восстанавливают кожу; процедуры с использованием ретинола активизируют обновление клеток и уменьшают морщины; профессиональные процедуры, такие как лазерная терапия и микродермабразия, помогают бороться с пигментацией и акне. «Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, а также консультироваться с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом перед началом любых манипуляций. Сочетание правильного ухода, здорового питания и образа жизни поможет значительно улучшить состояние кожи», — сообщает заведующий Клинским филиалов Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Галина Кулигина.
Дайана Хусинова