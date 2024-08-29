Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета

Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое может развиться у любого. Если диабет 1 типа обычно диагностируют у детей и подростков, то диабет 2 типа чаще можно наблюдать у людей старше 40 лет, сообщила заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.