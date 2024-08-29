Подмосковный эндокринолог Комердус раскрыла методы профилактики диабета

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Сахарный диабет – хроническое заболевание, которое может развиться у любого. Если диабет 1 типа обычно диагностируют у детей и подростков, то диабет 2 типа чаще можно наблюдать у людей старше 40 лет, сообщила заведующая отделением эндокринологии МОНИКИ им. Владимирского Ирина Комердус.
По её словам, в этом случае инсулин в организме вырабатывается, однако клетки резистентны к нему, поэтому не могут усваивать глюкозу, и она накапливается в крови.
Врач добавила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
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«Факторы, повышающие риск заболеть диабетом 2 типа, – это наследственность, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания поджелудочной железы, повышенный уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Также факторами риска являются ожирение и лишний вес, неправильное питание, дефицит физической активности, стресс и вредные привычки», – перечислила Комердус.
Врач добавила, что мер профилактики сахарного диабета 1 типа сегодня не существует – у большинства пациентов заболевание имеет генетическую основу.
«Для профилактики диабета 2 типа следует вести здоровый образ жизни, поддерживать оптимальный вес тела и физическую активностью, придерживаться принципов здорового питания, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. Помимо этого, необходимо следить за уровнем глюкозы в крови и регулярно сдавать анализы», – посоветовала Ирина Комердус.Она добавила, что диабет входит в тройку заболеваний, чаще других приводящих к инвалидизации населения.
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Лора Луганская