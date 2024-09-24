Всплеск заболеваемости гриппом ожидается к концу ноября

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Основной всплеск заболеваемости гриппом ожидается примерно к концу ноября. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.
«По поводу гриппа: сейчас вакцинация идёт, грипп у нас ожидается всё-таки попозже — где-то в конце ноября — декабре, более-менее такой всплеск будет гриппозный, поэтому есть сейчас возможность сделать эту и другую прививку и не попасть в печальную статистику», — рассказал Болибок в беседе с RT.
По его словам, сделать прививки от коронавируса необходимо людям, попадающим в зону риска, то есть страдающим различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, ожирение, заболевание почек, сердечно-сосудистой системы, и другими. Также прививки необходимо сделать людям старше 60-65 лет.
По данным издания argumenti.ru, осенью заболеваемость вирусами увеличилась на 200%. При этом преобладающими возбудителями ОРВИ в 2024 году стали риновирус и COVID-19. Источники издания сообщают, что грипп на данный момент практически отсутствует, хотя в маленьком процентном соотношении выявлен вирус гриппа В. А вот самым частым видом коронавируса в Москве остаётся FLIRT. Данный штамм вируса протекает легко, и практически без осложнений.
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Элина Позднякова