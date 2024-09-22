Какие отметины на коже говорят о высоком уровне холестерина, рассказали ученые

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Появление на теле жировых сгустков под названием ксантомы — это первый признак повышенного холестерина, который нельзя игнорировать. Об этом сообщает Pronews.gr со ссылкой на ученых.
Первые признаки холестерина на теле чаще всего проявляются в районе локтей, ступней, на коленях, а также в области вокруг глаз, отмечают эксперты.
Врачи объясняют, что таким путем, накапливая жиры под кожей, организм выводит излишки холестерина. Кстаномы могут быть, как мягкими так и твердыми, размеры тоже разные, в зависимости от уровня холестерина. В любом случае появление на теле жировых бляшек — это повод сдать анализы на уровень холестерина в организме и обследоваться у врача.
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«Они предупреждают об основных проблемах со здоровьем, таких как высокий уровень холестерина или триглицеридов», — пишет издание.
Врачи объясняют, что таким путем, накапливая жиры под кожей, организм выводит излишки холестерина. Кстаномы могут быть, как мягкими так и твердыми, размеры тоже разные, в зависимости от уровня холестерина. В любом случае появление на теле жировых бляшек — это повод сдать анализы на уровень холестерина в организме и обследоваться у врача.
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Лия Мурадьян