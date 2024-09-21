Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта COVID-19

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn
Специалисты Роспотребнадзора постоянно следят за ситуацией с новым видом коронавирусной инфекции XEC, который распространяется быстрыми темпами. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что XEC является новым видом COVID-19, комбинацией ранее выделенных подвидов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы у этого подвида такие, как у предыдущих вариантов: лихорадка, боль в горле, кашель, головная боль, насморк, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость.
Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года.
Также Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию с циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 по всей России.
Читайте также:
Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса
В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года.
Также Роспотребнадзоре подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию с циркуляцией вариантов SARS-CoV-2 по всей России.
Читайте также:
Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса
В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
Глава Роспотребнадзора Попова: подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
Анастасия Чинкова