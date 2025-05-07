Врач рассказала о рисках при храпе

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Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала, у кого чаще всего наблюдается храп. По словам специалиста, с данной проблемой часто сталкиваются люди с ожирением.
В эту же категорию входят страдающие заболеваниями щитовидной железы. При этом храп может привести даже к смерти.
При решении проблемы с храпом рекомендуется пересмотреть образ жизни. Необходима физическая нагрузка, следить за весом, а также коррекция спального места.
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«Хронический храп часто бывает у пациентов с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки. Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем, причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что во время храпа может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. Всё это способно приводить к нарушению поступления кислорода и даже к смерти», — объяснила эксперт в интервью «Известиям».Волгина также отметила, что на фоне проблем с дыханием при храпе у человека может развиться сахарный диабет второго типа.
При решении проблемы с храпом рекомендуется пересмотреть образ жизни. Необходима физическая нагрузка, следить за весом, а также коррекция спального места.
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