ЦОДД ответил водителям, путающим зеленые кресты аптек с сигналом светофора

29 сентября 2026, 16:28

ЦОДД: реклама на улицах Москвы не должна напоминать дорожные знаки

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

Реклама на улицах Москвы не должна напоминать дорожные знаки и создавать препятствия на дороге для участников движения. Об этом заявили в ЦОДД в ответ на жалобы водителей, которые путают зеленые вывески аптек на фасадах зданий с разрешающим сигналом светофора на перекрестках.