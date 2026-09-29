ЦОДД ответил водителям, путающим зеленые кресты аптек с сигналом светофора
Реклама на улицах Москвы не должна напоминать дорожные знаки и создавать препятствия на дороге для участников движения. Об этом заявили в ЦОДД в ответ на жалобы водителей, которые путают зеленые вывески аптек на фасадах зданий с разрешающим сигналом светофора на перекрестках.
По данным телеканала Москва 24, поводом стала жалоба автоледи, которая едва не проехала на красный, приняв светящийся крест аптеки за зеленый сигнал светофора. Почти 30 процентов опрошенных журналистами граждан признались, что зеленые вывески на фасадах вводят их в заблуждение.
В ЦОДД отметили, что направили обращение управе Пресненского района, откуда поступила жалоба, с просьбой разобраться в ситуации. Там пояснили, что решения о демонтаже, переносе или иных дальнейших действиях находятся в компетенции местной администрации.
Ранее сообщалось, что автоинспекторы выявили 188 водителей с признаками опьянения с начала недели в Москве.
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