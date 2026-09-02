Кардиолог назвал продукт с поразительным влиянием на сердце
Кардиолог Франческо Ло Монако заявил, что свекла является самым недооцененным продуктом и оказывает поразительное влияние на сердце. Об этом пишет издание HuffPost.
Специалист объяснил, что нитраты, содержащиеся в овоще, преобразуются в организме в оксид азота. Это вещество способствует расслаблению и расширению сосудов, улучшая кровообращение и снижая артериальное давление. Кроме того, оно поддерживает эластичность артерий.
Ло Монако подчеркнул, что этот продукт, несмотря на свою простоту, оказывает значительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Он отметил, что свекла улучшает работу сердечной мышцы после нарушений кровоснабжения.
Кардиолог добавил, что свекла не может заменить лекарственные препараты и не является самостоятельным средством защиты от сердечных заболеваний. Для поддержания здоровья сердца Ло Монако рекомендовал придерживаться сбалансированного питания и регулярно употреблять овощи и фрукты. Полезными источниками нитратов являются листовая зелень, сельдерей, бананы и клубника, заключил медик.
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