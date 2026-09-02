Кардиолог назвал продукт с поразительным влиянием на сердце

02 сентября 2026, 11:44

Кардиолог Ло Монако: Свекла оказывает поразительное влияние на сердце и сосуды

Фото: iStock/Foremniakowski

Кардиолог Франческо Ло Монако заявил, что свекла является самым недооцененным продуктом и оказывает поразительное влияние на сердце. Об этом пишет издание HuffPost.