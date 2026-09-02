Раскрыта опасность хранения испорченных лекарств в аптечке
Испорченные или просроченные медикаменты не следует использовать и хранить в домашней аптечке, рассчитывая на то, что они могут понадобиться в будущем. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов, передает RT.
Даже минимальные изменения в препарате, такие как необычный запах, смена цвета, помутнение раствора или нарушение структуры таблетки, свидетельствуют о снижении его качества, подчеркнул эксперт. Поэтому хранить такие препараты рядом с другими лекарствами не рекомендуется, отметил хирург. Если упаковка не повреждена и внешне выглядит как у других лекарств, есть риск перепутать испорченное средство с пригодным и принять его по ошибке, заключил Панов.
Ранее врач-невролог детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталья Степаненко раскрыла причины раздражительности и тревоги у детей в сентябре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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