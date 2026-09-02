Раскрыта опасность хранения испорченных лекарств в аптечке

02 сентября 2026, 11:24

Химик Панов посоветовал не хранить испорченные лекарства с остальными

Фото: iStock/Victoria Popova

Испорченные или просроченные медикаменты не следует использовать и хранить в домашней аптечке, рассчитывая на то, что они могут понадобиться в будущем. Об этом заявил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов, передает RT.