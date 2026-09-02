Назван первый симптом нехватки воды в организме
Нутрициолог Coral Club Марина Мальцова назвала первый симптом нехватки воды в организме, который чаще всего списывают на недосып или стресс. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист утверждает, что обезвоживание часто проявляется не через жажду, а через беспричинную головную боль. По ее словам, вода играет ключевую роль в многочисленных процессах, происходящих в организме. Она поддерживает объем крови, участвует в терморегуляции, транспортировке питательных веществ и выведении метаболитов. В условиях недостатка жидкости организм начинает адаптироваться, и головная боль может стать одним из признаков этого процесса, предупреждает нутрициолог.
Эксперт поясняет, что при недостатке жидкости нарушается водно-электролитный баланс. При более серьезном обезвоживании может снижаться объем циркулирующей крови, что затрудняет поддержание оптимальных условий для работы всех систем организма. Поэтому неприятные ощущения могут возникать не только после жаркого дня или интенсивных физических нагрузок, но и в повседневной жизни. Однако Мальцова подчеркивает, что головная боль сама по себе не всегда указывает на недостаток воды. Это неспецифический симптом, который может иметь множество причин.
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