Назван первый симптом нехватки воды в организме

02 сентября 2026, 08:04

Нутрициолог Мальцова: Головная боль может быть первым симптомом нехватки воды в организме

Фото: iStock/AntonioGuillem

Нутрициолог Coral Club Марина Мальцова назвала первый симптом нехватки воды в организме, который чаще всего списывают на недосып или стресс. Об этом пишет «Лента.ру».