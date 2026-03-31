Кардиолог назвал симптом, связанный с раком сердца
Кардиолог Марсело Биттенкурт назвал самый распространенный симптом рака сердца. Об этом пишет издание Metropoles.
Биттенкурт отметил, что злокачественные опухоли сердца нарушают его кровоснабжение. Это вызывает одышку, которая может возникать как при физических нагрузках, так и в состоянии покоя, подчеркнул врач.
Симптом одышки характерен для множества заболеваний сердечно-сосудистой системы, что затрудняет диагностику рака сердца, отметил доктор. В связи с этим кардиолог рекомендовал людям с хронической одышкой, сопровождающейся болью в груди, учащенным сердцебиением, отеками ног, необъяснимым снижением веса и ночной потливостью, пройти обследование на рак сердца.
