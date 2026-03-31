Мужчин предупредили о снижающих уровень тестостерона продуктах
Эндокринолог Изабела Карбаллал предупредила мужчин, что из-за употребления некоторых продуктов у них может снизиться уровень тестостерона. Об этом она сообщила в беседе с изданием Metropoles.
По словам медика, недостаток тестостерона может возникнуть у мужчин, которые употребляют много ультрапереработанных продуктов, сладких напитков, сахара и некачественных жиров.
Диетолог Каролин Ромейро рекомендовала мужчинам включать в рацион фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, оливковое масло, нежирное мясо и рыбу. Эксперт добавила, что здоровое питание помогает предотвратить многие гормональные проблемы. Ромейро также акцентировала внимание на рисках для здоровья, связанных с самолечением, злоупотреблением тестостероном и приверженностью к экстремальным диетам.
