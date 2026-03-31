Терапевт объяснила причины прострелов в заднем проходе
Терапевт Хана Патель объяснила причины прострелов в заднем проходе. Об этом пишет издание Metro.
Патель объяснила, что прострелы в заднем проходе представляют собой внезапные и интенсивные сокращения мышц, которые продолжаются несколько секунд. Это явление может произойти с любым человеком, но женщины чаще сталкиваются с такой проблемой из-за гинекологических заболеваний, вызывающих дискомфорт в прямой кишке, а также из-за гормональных колебаний, влияющих на чувствительность нервных окончаний в области малого таза. Кроме того, беременность может усугублять эти симптомы, отметила терапевт.
По словам Патель, основной причиной прострелов в заднем проходе является прокталгия фугакс — спазм мышц сфинктера прямой кишки. Терапевт подчеркнула, что это состояние, как правило, неопасно, и указала, что с ним сталкивается до 18 процентов людей в возрасте от 30 до 60 лет.
Однако врач предупредила, что такие спазмы могут быть признаком более серьезных заболеваний. В их числе Патель назвала эндометриоз, синдром раздраженного кишечника и инфекции, передающиеся половым путем, такие как гонорея, хламидиоз и герпес. При частых жалобах на прострелы в заднем проходе Патель рекомендовала обратиться к специалисту.
Читайте также: