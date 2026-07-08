Кардиолог назвал способы защитить сосуды без лекарств

08 июля 2026, 19:47

Кардиолог Пронин: Средиземноморская диета замедляет возрастные изменения сосудов

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Сохранить здоровье сосудов и замедлить их возрастные изменения можно без лекарств. Об этом заявил врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU.