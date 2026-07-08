Кардиолог назвал способы защитить сосуды без лекарств
Сохранить здоровье сосудов и замедлить их возрастные изменения можно без лекарств. Об этом заявил врач-кардиолог высшей категории Андрей Пронин в интервью KP.RU.
По мнению специалиста, для предотвращения заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо придерживаться определённого распорядка дня, находить баланс между трудовой деятельностью и отдыхом, избегать курения и следовать принципам средиземноморской диеты. Этот тип питания включает в себя увеличение потребления овощей, рыбы и продуктов с высоким содержанием клетчатки, а также уменьшение количества красного мяса в рационе, отметил Пронин.
Кроме того, врач предостерег от использования термина «сосудистый возраст». Он подчеркнул, что для здоровья сосудов гораздо важнее профилактика и ведение здорового образа жизни, чем биологический возраст.
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