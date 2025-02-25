Нутрициолог Асланова: четыре вида нежирного мяса укрепят сердце и сосуды мужчин

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Мужчинам стоит употреблять в пищу нежирную говядину, оленину, мясо птицы или кролика, чтобы уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала технолог-нутрициолог Мариэтта Асланова, ведущий научный сотрудник «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова».
По словам эксперта, многие мужчины редко заботятся о своем здоровье, что усугубляет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт можно с помощью коррекции рациона.
Специалист добавила, что мужчинам крайне важно употреблять в пищу рыбий жир, так как он приводит в порядок уровень холестерина в крови и не дает образовываться холестериновым бляшкам.
Также, по словам Аслановой, чтобы сохранить здоровую сердечно-сосудистую систему мужчинам стоит внести в рацион ягоды, брокколи, брюссельскую капусту, черный виноград и зеленый чай. Кроме того, стоит регулярно употреблять в пищу авокадо, темный шоколад, бобовые и сыры. При этом сильно соленые продукты стоит исключить из рациона вовсе.
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«Питание должно быть сбалансированным, с преобладанием таких продуктов, как нежирная говядина, оленина, мясо птицы или кролика, овощи, фрукты, несладкий йогурт, кефир, простокваша, ряженка, маложирная сметана», — рассказала Асланова в интервью «Газете.Ru».
Специалист добавила, что мужчинам крайне важно употреблять в пищу рыбий жир, так как он приводит в порядок уровень холестерина в крови и не дает образовываться холестериновым бляшкам.
Также, по словам Аслановой, чтобы сохранить здоровую сердечно-сосудистую систему мужчинам стоит внести в рацион ягоды, брокколи, брюссельскую капусту, черный виноград и зеленый чай. Кроме того, стоит регулярно употреблять в пищу авокадо, темный шоколад, бобовые и сыры. При этом сильно соленые продукты стоит исключить из рациона вовсе.
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Элина Позднякова