Врач назвала способный продлить жизнь рацион

03 июля 2026, 19:00

Врач Налимова: основу рациона должны составлять орехи, овощи и бобовые

Фото: istockphoto/william87

Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова назвала ключевые принципы, способствующие увеличению продолжительности жизни. По словам специалиста, долголетие напрямую зависит от комплекса профилактических мер, коррекции повседневных привычек и осознанного подхода к здоровью, пишет UfaTime.





Основой долгой и активной жизни, по мнению Налимовой, является сбалансированное питание. Она рекомендовала наполнить рацион овощами, бобовыми и орехами, которые должны занимать до 80% от общего объема пищи. Также врач посоветовала включить в меню жирную рыбу, печень трески и оливковое масло, одновременно сократив потребление насыщенных жиров и сахара.



Вторым важнейшим фактором доктор назвала регулярную, но не изнуряющую физическую активность. Умеренная ходьба и силовые упражнения помогают снизить риск сердечно-сосудистых патологий и предотвращают возрастную потерю мышечной массы, которая нередко ведет к ожирению и сахарному диабету второго типа.



Кроме того, Налимова подчеркнула необходимость контроля артериального давления и уровня холестерина. Она порекомендовала проходить обследование минимум раз в год, сдавая общий и биохимический анализы крови, а также липидный профиль.





«Долголетие не бывает случайным. Это результат умной профилактики, коррекции образа жизни, ежедневного вклада в свое питание и физическую активность. И тогда активные 90 лет станут реальностью, а не мечтой», — резюмировала врач.