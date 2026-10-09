Кардиолог назвала мужчинам часто игнорируемые симптомы, указывающие на болезни сердца
Ишемическая болезнь сердца часто протекает без классической боли в груди. Об этом сообщила кардиолог Мэй Бакир, передает Men's Journal.
Только 40% пожилых пациентов старше 85 лет испытывают боль в груди при инфаркте миокарда, в то время как среди людей моложе 65 лет этот симптом встречается у 77%, пояснила специалист. По её словам, признаки, которые мужчины нередко связывают с возрастом, часто указывают на проблемы с сердцем. Среди них врач выделила одышку, необычную утомляемость, потливость, тошноту и дискомфорт, напоминающий расстройство желудка.
Кардиолог отметила, что некоторые внешние симптомы старения могут свидетельствовать о проблемах с сердцем. Она сослалась на исследование, которое показало, что облысение по мужскому типу, складки на мочках ушей и ксантелазмы (жёлтые бляшки на коже век) чаще встречаются у людей с ишемической болезнью сердца и тех, кто перенёс сердечный приступ.
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