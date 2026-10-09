Кардиолог назвала мужчинам часто игнорируемые симптомы, указывающие на болезни сердца

09 октября 2026, 11:20

Кардиолог Бакир: Одышка и тошнота могут говорить о болезнях сердца

Фото: iStock/stevanovicigor

Ишемическая болезнь сердца часто протекает без классической боли в груди. Об этом сообщила кардиолог Мэй Бакир, передает Men's Journal.