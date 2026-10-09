Россиян предупредили об опасности термической обработки просроченных продуктов
Термическая обработка продуктов с истекшим сроком годности не делает их безопасными для употребления. Об этом ТАСС заявил старший преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Андрей Татаринчик.
По его словам, определённые токсины, производимые бактериями в испорченных продуктах, демонстрируют высокую устойчивость к температурному воздействию. Например, стафилококковый токсин способен сохраняться в пище даже после её термической обработки.
Татаринчик упомянул сырники, приготовленные из просроченного творога. Жарка не устраняет опасные вещества, содержащиеся в некачественном сырье, которые могут попасть в готовое блюдо и вызвать пищевое отравление, пояснил врач.
Эксперт настоятельно рекомендовал полностью избегать употребления продуктов с истёкшим сроком годности, включая их использование в качестве ингредиентов для других блюд. Он объяснил, что даты, указанные производителем, являются периодом, в течение которого еда сохраняет свои свойства и остаётся безопасной для потребления. По истечении этого времени гарантии качества и безопасности прекращают действовать.
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