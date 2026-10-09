Россиян предупредили об опасности термической обработки просроченных продуктов

09 октября 2026, 08:16

Врач Татаринчик: Нагревание не разрушает токсины в просроченных продуктах

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Термическая обработка продуктов с истекшим сроком годности не делает их безопасными для употребления. Об этом ТАСС заявил старший преподаватель кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Андрей Татаринчик.