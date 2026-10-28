Кардиолог назвала признаки, которые могут предвещать внезапную смерть
Врач Пресова: обмороки и припадки могут предвещать внезапную смерть у молодых
Врач Виктория Пресова заявила, что обмороки и припадки могут выступать предвестниками внезапной смерти.
В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что при таких жалобах человеку нужно пройти углубленное обследование.
«Поводом для углубленного обследования должны стать в первую очередь обмороки, особенно если они случаются во время или сразу после физической нагрузки, плавания или на фоне сильного эмоционального стресса. Также тревогу стоит бить при судорожных припадках, которые неврологи долго и безуспешно лечат как «эпилепсию», — отметила эксперт.По словам Пресовой, обратиться к врачу стоит при болях в груди, сильной одышке без причин и при случаях внезапной смерти или необъяснимых обмороков у родственников до 40–50 лет. При этом аускультации сердца на медосмотрах недостаточно. Специалист заявила, что золотой стандарт скрининга — электрокардиограмма в 12 отведениях.