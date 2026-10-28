Кардиолог назвала признаки, которые могут предвещать внезапную смерть

28 октября 2026, 13:56

Врач Пресова: обмороки и припадки могут предвещать внезапную смерть у молодых

Фото: Istock/Foremniakowski

Врач Виктория Пресова заявила, что обмороки и припадки могут выступать предвестниками внезапной смерти.





В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что при таких жалобах человеку нужно пройти углубленное обследование.

«Поводом для углубленного обследования должны стать в первую очередь обмороки, особенно если они случаются во время или сразу после физической нагрузки, плавания или на фоне сильного эмоционального стресса. Также тревогу стоит бить при судорожных припадках, которые неврологи долго и безуспешно лечат как «эпилепсию», — отметила эксперт.