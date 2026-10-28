Кариес и зубной камень: стоматолог предупредила об опасности жвачки
Неправильное использование жевательной резинки может повышать риск развития кариеса и образования зубного камня. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.
По словам специалиста, жвачка способна приносить пользу полости рта, однако для этого необходимо соблюдать продолжительность жевания и обращать внимание на состав продукта.
Как пояснила Беляева, жевательная резинка помогает удалять остатки пищи с поверхности зубов, если после еды нет возможности прополоскать рот обычной водой. При этом использовать ее рекомендуется не дольше пяти минут и только после приема пищи.
Слишком продолжительное жевание стимулирует избыточное выделение слюны. Она содержит минеральные вещества, которые при определенных условиях могут способствовать образованию зубного камня. Кроме того, постоянная механическая нагрузка при длительном использовании жвачки способна ускорять износ зубной эмали, хотя этот фактор не считается основной причиной повреждения зубов.
Отдельное внимание стоматолог посоветовала уделять составу жевательной резинки. Продукты с сахаром создают благоприятные условия для размножения бактерий в полости рта, что может увеличивать вероятность возникновения кариеса.
Врач также прокомментировала распространенное мнение о том, что жевательная резинка может привести к разрушению или выпадению пломб. По ее словам, такая связь не является закономерной: проблема может возникнуть, если пломба уже изношена и нуждается в замене.
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