Кариес и зубной камень: стоматолог предупредила об опасности жвачки

28 октября 2026, 13:24

Стомалог Беляева: жвачка повышает риск образования зубного камня

Фото: iStock/Piotr Wytrazek

Неправильное использование жевательной резинки может повышать риск развития кариеса и образования зубного камня. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-стоматолог, терапевт Мария Беляева.