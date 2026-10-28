Кардиолог назвала три привычки, которые спасают от инфаркта
Кардиолог Лысакова: средиземноморская диета и спорт снижают риск инфаркта
Врач-кардиолог Юлия Лысакова рассказала, что правильное питание, регулярная физическая активность и отказ от курения и алкоголя помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
В беседе с изданием «Абзац» специалист подчеркнула, что большинство фатальных исходов можно предотвратить.
«Для снижения риска важно придерживаться средиземноморской диеты или DASH-диеты. Это больше овощей, фруктов, рыбы, цельного зерна и оливкового масла. Меньше соли, сахара и трансжиров. А по физической активности — не менее 150 минут умеренной нагрузки, например быстрой ходьбы, или 75 минут высокой — бег, плавание в неделю. Также важны нормализация сна и коррекция стресса, лечение тревожных расстройств и депрессии. Что важно делать ежедневно: отказ от курения и алкоголя», — отметила кардиолог.Лысакова порекомендовала ежегодно снимать ЭКГ и сдавать базовые анализы: липидный профиль, глюкозу и креатинин. Кроме того, она посоветовала хотя бы раз в жизни проверить уровень липопротеина.