Кардиолог назвала риск недосыпа
Врач-кардиолог Анастасия Поскакалова перечислила ключевые правила для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы на долгие годы. Об этом 11 августа рассказала «Лента.ру».
В основе профилактики, по словам специалиста, лежит средиземноморский тип питания: рацион должен включать много овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых культур и рыбы. Также обязательны регулярные физические нагрузки — не менее 150 минут в неделю — и полноценный сон продолжительностью от семи до восьми часов. Кардиолог предупредила, что недостаток сна (менее шести часов) повышает риск ишемической болезни сердца.
Особое внимание врач уделила вредным привычкам: она призвала полностью отказаться от курения, в том числе от вейпов и систем нагревания табака, которые повреждают сосудистые стенки и способствуют росту артериального давления. Для контроля состояния сердечно-сосудистой системы Поскакалова рекомендовала регулярно измерять давление и обращаться к врачу при значениях от 135 на 85 мм рт. ст. и выше.
Кроме того, важную роль играют профилактические обследования: кардиолог советует делать ЭКГ, следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови. После 40 лет она порекомендовала проходить полное обследование ежегодно, а УЗИ артерий шеи — раз в три года для раннего выявления возможных патологий.
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