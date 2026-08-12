Кардиолог назвала риск недосыпа

12 августа 2026, 14:13

Кардиолог Поскакалова: сон меньше 6 часов чреват ишемической болезнью сердца

Фото: istockphoto/kieferpix

Врач-кардиолог Анастасия Поскакалова перечислила ключевые правила для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы на долгие годы. Об этом 11 августа рассказала «Лента.ру».