Кардиолог назвала способ снижения уровня «плохого» холестерина

26 июля 2026, 17:19

Кардиолог Паукова: холестерин снижается при отказе от жирного и копченого

Фото: istockphoto/Victoria Popova

Врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала о ключевых способах борьбы с повышенным уровнем «плохого» холестерина. Чтобы снизить риск атеросклероза, инфаркта и инсульта, специалист рекомендует скорректировать питание и увеличить физическую активность, пишет РИА Новости.