Кардиолог назвала способ снижения уровня «плохого» холестерина
Врач-кардиолог Екатерина Паукова рассказала о ключевых способах борьбы с повышенным уровнем «плохого» холестерина. Чтобы снизить риск атеросклероза, инфаркта и инсульта, специалист рекомендует скорректировать питание и увеличить физическую активность, пишет РИА Новости.
В первую очередь эксперт советует ограничить потребление жирных молочных продуктов, колбас, субпродуктов и яичных желтков. Вместо них в рацион стоит включить нежирное мясо, овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Дополнительным важным шагом является физическая активность: не менее 150 минут умеренных нагрузок в неделю (например, быстрая ходьба или плавание) и две силовые тренировки.
По словам Пауковой, высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) редко возникает сам по себе. Обычно он является следствием совокупности факторов: малоподвижного образа жизни, избытка жиров в рационе, курения, злоупотребления алкоголем, приема некоторых лекарств, а также сопутствующих заболеваний, включая гипотиреоз, патологии почек и сахарный диабет. Кроме того, наследственная предрасположенность играет значительную роль — в России она встречается у каждого шестого человека.
Кардиолог подчеркивает, что перечисленные меры позволяют ощутимо снизить риски сердечно-сосудистых осложнений. Однако для точной оценки индивидуальных рисков и коррекции терапии необходимо обратиться к профильному специалисту.
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