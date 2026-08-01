Кардиолог предупредила россиян о риске инфаркта из-за мороженого в жару
Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Ирина Тарасова предупредила россиян о риске инфаркта из-за мороженого или ледяной воды в жару. Об этом пишет RT.
Специалист отметила, что в условиях холода сосуды могут резко сужаться. У здоровых людей это происходит незаметно, однако при наличии проблем с сосудами возможен спазм, который может привести к ишемии миокарда.
Если после приёма холодной пищи или напитков возникают боли в груди, следует не игнорировать этот симптом, а обратиться к кардиологу для проведения обследования, подчеркнула Тарасова.
Ранее невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, какой симптом, появляющийся по утрам, может указывать на проблемы с сосудами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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