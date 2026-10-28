Психолог рассказала, как перестать кормить мозг негативом
Психолог Жанна Метель предупредила о негативных последствиях привычки начинать утро с чтения новостей. Постоянное потребление тревожной информации может усиливать раздражительность, провоцировать бессонницу и ухудшать эмоциональное состояние. В беседе с Life.ru специалист объяснила, почему важно ограничивать информационный поток и как определить собственную норму потребления новостей.
По словам эксперта, многие люди сталкиваются с тревогой и нарушениями сна, но не связывают эти проблемы с количеством прочитанной информации. Между тем значительная часть новостной повестки посвящена преступлениям, международным конфликтам, катастрофам, экономическим угрозам и другим негативным событиям. Регулярное погружение в подобный контент создает дополнительную нагрузку на нервную систему.
Привычка проверять новости сразу после пробуждения может оборачиваться плохим настроением на весь день, повышенной агрессивностью и хронической бессонницей. Как пояснила Метель, человеческий мозг склонен прежде всего замечать потенциальные угрозы. Раньше такая особенность помогала людям избегать опасностей, однако в современных условиях постоянное отслеживание негативных событий нередко превращается в привычку, которая ухудшает психологическое самочувствие.
Даже информация о происшествиях в отдаленных регионах мира способна вызывать эмоциональную реакцию, хотя читатель непосредственно не сталкивается с описываемыми событиями. По мнению специалиста, регулярное изучение тревожных материалов может постепенно отражаться на настроении и общем состоянии человека.
При этом универсального безопасного количества негативных новостей не существует. Индивидуальная реакция зависит от особенностей восприятия и состояния нервной системы.
«На самом деле не существует никакой единой цифры. Например, пять плохих новостей ежедневно — это норма, а восемь — уже повод для паники. Всё зависит от вашего личного восприятия и состояния нервной системы. Один человек героически справляется с огромным информационным потоком, а другого выбивает из колеи даже один тревожный заголовок в социальных сетях», — добавила эксперт.
Чтобы понять, когда потребление информации становится чрезмерным, психолог рекомендует обращать внимание на собственное состояние. Среди тревожных признаков она выделила раздражительность, навязчивое желание постоянно читать негативные новости и проблемы со сном. При появлении таких симптомов стоит пересмотреть привычки и сократить время, которое уделяется информационной повестке.
Одной из мер профилактики специалист назвала «новостной детокс» продолжительностью не менее недели. В этот период рекомендуется ограничить просмотр негативного контента до 10–15 минут в день и пользоваться только проверенными источниками. После ознакомления с новостями важно оценивать, дают ли они полезную информацию и помогают ли принимать решения или преимущественно вызывают страх и гнев.
«Верните своё внимание в реальность. Семья, работа, дети, проекты — концентрируйтесь на конкретных задачах и погружайтесь в пространство вокруг себя, а не созданное в результате тотального сбора негатива», — отмечает психолог.
Кроме того, Метель советует отказаться от чтения новостей сразу после пробуждения и непосредственно перед сном. По ее словам, в эти периоды информационная нагрузка может усиливать тревожность и отрицательно влиять как на психоэмоциональное состояние, так и на физическое самочувствие.
Эксперт также обратила внимание на конкуренцию между информационными ресурсами за аудиторию. В стремлении привлечь внимание пользователей некоторые площадки делают акцент на наиболее пугающих событиях, рассчитывая увеличить количество просмотров. Поэтому, подчеркнула специалист, важно критически оценивать поступающие сведения, отличать достоверную информацию от преувеличений и самостоятельно устанавливать границы потребления новостей.