Кардиолог оценила правдивость утверждения о связи кофе и высокого давления
Влияние кофе на артериальное давление не так однозначно, как принято думать. Об этом сообщила кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева, пишет «Лента.ру».
По ее словам, после чашки кофе артериальное давление может слегка повыситься, но это изменение обычно временное и нормализуется в течение нескольких часов. Регулярное употребление кофе на протяжении долгого времени приводит к тому, что организм адаптируется к его стимулирующему действию, и напиток перестает влиять на давление, пояснила Соловьева.
Врач подчеркнула, что многочисленные исследования подтвердили: устойчивое повышение артериального давления после употребления кофе не наблюдается ни у молодых людей, ни у пожилых. Более того, некоторые ученые зафиксировали парадоксальное снижение давления при регулярном потреблении умеренных доз кофе, добавила кардиолог. Согласно ее мнению, безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в день, что соответствует примерно трем-четырем порциям эспрессо.
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