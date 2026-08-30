Кардиолог оценила правдивость утверждения о связи кофе и высокого давления

30 августа 2026, 16:05

Врач Соловьева: Кофе незначительно повышает давление или не влияет на него вовсе

Фото: iStock/iWichy

Влияние кофе на артериальное давление не так однозначно, как принято думать. Об этом сообщила кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева, пишет «Лента.ру».