Кардиолог перечислила восемь правил для сохранения здоровья сердца после 40 лет
Кардиолог и терапевт сети клиник «Семейная» Ксения Макеева заявила, что людям старше 40 лет, которые желают сохранить здоровье сердца, нужно соблюдать восемь простых правил. Об этом пишет «Лента.ру».
Прежде всего, специалист настоятельно рекомендовала соблюдать режим сна. Она подчеркнула, что недостаточный сон, длительностью менее шести часов в сутки, увеличивает риск возникновения артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и различных видов аритмии.
Не менее важно для поддержания здоровья сердца регулярное выполнение физических упражнений. Однако не следует сразу стремиться к рекордам. Если вы ранее не занимались спортом, начните с ежедневной ходьбы, рекомендовала врач.
Также Макеева советует придерживаться сбалансированного питания. Вместо строгих диет, если нет медицинских показаний, стоит следовать принципу «Гарвардской тарелки». Кроме того, в рацион необходимо включить продукты, которые защищают сердце: жирную рыбу, содержащую омега-3, орехи, оливковое масло и овощи и фрукты, богатые калием, такие как бананы, курага или авокадо.
Кардиолог добавила, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важно отказаться от вредных привычек, контролировать вес, следить за артериальным давлением, ежегодно проходить диспансеризацию и уметь справляться со стрессом.
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