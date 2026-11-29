29 ноября 2026, 18:14

Врач Макеева: Сохранить здоровье сердца после 40 лет помогут режим сна и ходьба

Фото: iStock/Foremniakowski

Кардиолог и терапевт сети клиник «Семейная» Ксения Макеева заявила, что людям старше 40 лет, которые желают сохранить здоровье сердца, нужно соблюдать восемь простых правил. Об этом пишет «Лента.ру».