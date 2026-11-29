Россиян предупредили об опасной для здоровья зубов привычке
Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Загидат Будайчиева рассказала, что чистка зубов сразу после еды повышает риск проблем со здоровьем ротовой полости. Об этом пишет «Лента.ру».
По ее словам, чистка зубов сразу после еды усиливает воздействие кислот на эмаль. После употребления цитрусовых, кислых ягод, соков, газированных и энергетических напитков, вина, маринадов и продуктов с уксусом кислотность во рту возрастает. Эти кислоты временно разрушают минеральные компоненты эмали, делая её поверхность более уязвимой к механическому воздействию, предупредила Будайчиева.
Стоматолог отметила, что активная чистка зубов в этот момент, особенно жесткой щеткой или высокоабразивной пастой, может усилить стирание размягченной эмали. Одна такая чистка не нанесет значительного вреда, но регулярное повторение этой привычки увеличивает риск эрозии эмали, подчеркнула врач.
Со временем зубы могут стать чувствительными к холодному, горячему и сладкому, их края — более прозрачными, а поверхность — желтоватой. При этом эмаль не восстанавливается самостоятельно, заключила Будайчиева.
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