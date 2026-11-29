29 ноября 2026, 16:34

Стоматолог Будайчиева: Чистка зубов сразу после еды повышает риск эрозии эмали

Фото: iStock/seb_ra

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Загидат Будайчиева рассказала, что чистка зубов сразу после еды повышает риск проблем со здоровьем ротовой полости. Об этом пишет «Лента.ру».