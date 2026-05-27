Кардиолог предупредил об опасности майских холодов

Кардиолог Шубитидзе: похолодание в мае опаснее зимнего мороза
Похолодание в весенний период более опасно для здоровья, чем низкие температуры зимой. Об этом предупредил врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе.
Он пояснил, что зимой люди готовы к холоду, поэтому одеваются тепло, а организм постепенно адаптируется к уличной температуре. При этом весенние перепады температуры могут нанести организму существенный вред.
«Другое дело — резкий возврат холода после тепла. Это удар по сосудистой системе. При резком похолодании сосуды спазмируются, что приводит к резкому повышению артериального давления. Кроме того, холод может повышать вязкость крови», — объяснил Шубитидзе в разговоре с RT.
По его словам, эти факторы увеличивают нагрузку на сердце, которое начинает сокращаться чаще и интенсивнее. Особенно такое состояние опасно для пожилых людей, а также страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца и вегетососудистой дистонией.