Кардиолог предупредил об опасности майских холодов

27 мая 2026, 19:10

Кардиолог Шубитидзе: похолодание в мае опаснее зимнего мороза

Похолодание в весенний период более опасно для здоровья, чем низкие температуры зимой. Об этом предупредил врач-кардиолог сети клиник «Будь Здоров», кандидат медицинских наук Иосиф Шубитидзе.





Он пояснил, что зимой люди готовы к холоду, поэтому одеваются тепло, а организм постепенно адаптируется к уличной температуре. При этом весенние перепады температуры могут нанести организму существенный вред.





«Другое дело — резкий возврат холода после тепла. Это удар по сосудистой системе. При резком похолодании сосуды спазмируются, что приводит к резкому повышению артериального давления. Кроме того, холод может повышать вязкость крови», — объяснил Шубитидзе в разговоре с RT.