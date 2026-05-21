Терапевт рассказала, какие лекарства должны быть в дачной аптечке

21 мая 2026, 17:54

Терапевт Ярцева: в дачной аптечке должны быть антигистаминные препараты

Мазь от герпеса, антисептик, антигистаминные препараты и обезболивающие должны быть в дачной аптечке. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.





Она уточнила, что дачную аптечку стоит подготовить заранее. В ней должны быть обезболивающие с парацетамолом или ибупрофеном. Важны и антигистаминные препараты для приема внутрь и мазь наружного применения, поскольку на даче возрастают риски аллергических реакций.





«Также под рукой должны быть антисептики, потому что за городом неизбежно бывают ссадины, раны. Например, стоит положить в аптечку перекись водорода и водный раствор йода. Последний прекрасно обеззараживает и к тому же не щиплет, поэтому им легко будет обрабатывать повреждения на коже даже у детей», — отметила Ярцева в разговоре с Москвой 24.