Кардиолог предупредил россиян о риске инсульта из-за вейпов

01 июля 2026, 20:50

Кардиолог Кондрахин: электронные сигареты губят сосуды и вызывают фиброз лёгких

Фото: Istock/Oksana Lyskova

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что курение вейпов способно привести к инсульту. Основную угрозу электронных сигарет медик видит в их неизученности: точные научные работы о влиянии таких устройств на человеческий организм пока отсутствуют.





В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнул, что никто достоверно не знает точного химического состава внутри вейпов — производители предоставляют лишь свою информацию, и проверить её нечем.

«Уже доказано, что от курения вейпов очень страдают лёгкие и возникает фиброз. Поэтому не исключено, что среди побочек есть какие-то сосудистые аномалии развития. У человека может возникнуть нарушение мозгового кровообращения и даже инсульт. К тому же у каждого курильщика организм может отреагировать по-своему», — отметил врач.