Россиянам рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы избежать обезвоживания

01 июля 2026, 19:41

Гастроэнтеролог Кашух: в жару нужно выпивать до трех литров воды в день

Фото: iStock/MarianVejcik

При температуре воздуха выше +30 °С в день необходимо выпивать до трех литров воды, чтобы избежать обезвоживания. Такой совет дала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.





В разговоре с URA.RU эксперт отметила, что в обычную погоду человеку необходимо пить около 30 мл воды на один кг веса. Однако в жару взрослым людям стоит увеличить это количество до трех литров в сутки. Кашух порекомендовала пить воду небольшими порциями каждые полчаса, чтобы поддерживать водно-солевой баланс без лишней нагрузки на сосуды, сердце и почки.





«Основную часть жидкости стоит выпивать в первой половине дня, а после 18 часов лучше ограничиться дозой в 1,5–2 стакана, чтобы избежать отеков и ночных пробуждений. Важно не дожидаться сильной жажды — это уже первый сигнал об обезвоживании», — подчеркнула гастроэнтеролог.

«Они активны даже в облачную погоду. Защита от этого спектра обозначается аббревиатурой UVA в кружочке, пометкой broad spectrum или маркировкой PA с плюсами. Sun Protection Factor (SPF) отражает степень защиты именно от UVB-лучей», — отметили в Роскачестве.