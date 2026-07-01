Россиянам рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы избежать обезвоживания
Гастроэнтеролог Кашух: в жару нужно выпивать до трех литров воды в день
При температуре воздуха выше +30 °С в день необходимо выпивать до трех литров воды, чтобы избежать обезвоживания. Такой совет дала врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
В разговоре с URA.RU эксперт отметила, что в обычную погоду человеку необходимо пить около 30 мл воды на один кг веса. Однако в жару взрослым людям стоит увеличить это количество до трех литров в сутки. Кашух порекомендовала пить воду небольшими порциями каждые полчаса, чтобы поддерживать водно-солевой баланс без лишней нагрузки на сосуды, сердце и почки.
«Основную часть жидкости стоит выпивать в первой половине дня, а после 18 часов лучше ограничиться дозой в 1,5–2 стакана, чтобы избежать отеков и ночных пробуждений. Важно не дожидаться сильной жажды — это уже первый сигнал об обезвоживании», — подчеркнула гастроэнтеролог.
В качестве альтернативы обычной питьевой воде врач назвала минеральную воду, несладкий зеленый чай, морсы без сахара, отвары сухофруктов, кисломолочные напитки. В воду для вкуса можно добавлять лимон, мяту или огурец.
Тем временем в Роскачестве напомнили в беседе с RT о необходимости использования средств, защищающих от солнечных лучей. В ведомстве пояснили, что UVB-лучи вызывают загар и ожоги на коже. При этом UVA-лучи проникают глубоко в дерму, разрушают коллаген, а также провоцируют онкологию.
«Они активны даже в облачную погоду. Защита от этого спектра обозначается аббревиатурой UVA в кружочке, пометкой broad spectrum или маркировкой PA с плюсами. Sun Protection Factor (SPF) отражает степень защиты именно от UVB-лучей», — отметили в Роскачестве.
Безопасными в составе солнцезащитного крема являются фильтры оксид цинка и диоксид титана. А вот средства с бензофеноном и октокриленом лучше не покупать.