Кардиолог предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем
Кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Виктория Лебедь рассказала, какие симптомы считаются ранними предвестниками сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет «Лента.ру».
Врач обратила внимание на то, что начальные признаки проблем с сердцем могут проявляться в виде головокружения, обмороков и слабости без явных причин. Эти симптомы связаны с недостаточным кровоснабжением головного мозга. Также она подчеркнула, что о возможных проблемах с сердцем могут свидетельствовать учащенное или нерегулярное сердцебиение и одышка.
Кроме того, тревожным сигналом может стать ощущение нехватки воздуха. Обычно оно возникает при физических нагрузках, но иногда может появиться и в состоянии покоя. Кардиолог отметила, что боль в груди может появиться задолго до инфаркта.
Среди других настораживающих признаков Лебедь назвала беспричинные отеки ног и лодыжек, а также повышенное артериальное давление, которое трудно контролировать с помощью медикаментов.
