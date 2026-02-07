Кардиолог предупредила о ранних предвестниках проблем с сердцем

07 февраля 2026, 16:13

Врач Лебедь назвала головокружение и слабость предвестниками проблем с сердцем

Фото: iStock/Foremniakowski

Кардиолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Виктория Лебедь рассказала, какие симптомы считаются ранними предвестниками сбоев в работе сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет «Лента.ру».