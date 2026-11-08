Кардиолог предупредила об опасностях интенсивных тренировок
Врач Чайковская: спорт снижает риск болезней сердца, но не защищает от инфаркта
Кардиолог Мария Чайковская сообщила, что регулярные занятия спортом снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не дают абсолютной защиты. Иногда инфаркт или внезапная остановка сердца происходят у молодых людей, которые тренируются годами.
В беседе с RT Чайковская пояснила, что у молодёжи чаще всего действуют такие факторы риска: наследственность, повышенный холестерин, гипертензия, курение и нарушения углеводного обмена. Эти факторы влияют на сердце даже у тех, кто следит за здоровьем и регулярно тренируется.
«В целом умеренная физическая активность полезна для сердца. Но подготовка к сверхдлинным дистанциям — например, к триатлону, который включает плавание, велогонку и бег, — предполагает многочасовые тренировки и значительные нагрузки на организм», — подчеркнула эксперт.По словам специалиста, у некоторых спортсменов с годами интенсивных нагрузок на выносливость повышается вероятность фибрилляции предсердий (ФП). Кардиолог советует не определять здоровье сердца самостоятельно по возрасту или спортивным достижениям. Перед интенсивными и особенно экстремальными тренировками важно оценить личные и семейные факторы риска.