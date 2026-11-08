Россиянам объяснили, почему после еды клонит в сон и когда это сигнал о проблеме

08 ноября 2026, 07:32

Врач Синельникова: лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни

Фото: Istock/Prostock-Studio

Врач-гастроэнтеролог Олеся Синельникова рассказала, что лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни. По её словам, мозг здорового человека получает достаточно кислорода, поэтому объяснение про отток крови неверно.





В беседе с RT специалист пояснила, что сонливость вызывает сочетание работы нервной системы, гормонов, состава еды, времени суток и недосыпа. Гастроэнтеролог отметила, что сильнее всего тянет в сон после большой порции, особенно со сладостями и быстрыми углеводами.

«Они способствуют резкому изменению уровня глюкозы и инсулина. Обильные жирные блюда дольше перевариваются и могут вызывать не только вялость, но и тяжесть в животе. Алкоголь дополнительно усиливает сонливость», — добавила врач.