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Россиянам объяснили, почему после еды клонит в сон и когда это сигнал о проблеме

Врач Синельникова: лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни
Фото: Istock/Prostock-Studio

Врач-гастроэнтеролог Олеся Синельникова рассказала, что лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни. По её словам, мозг здорового человека получает достаточно кислорода, поэтому объяснение про отток крови неверно.



В беседе с RT специалист пояснила, что сонливость вызывает сочетание работы нервной системы, гормонов, состава еды, времени суток и недосыпа. Гастроэнтеролог отметила, что сильнее всего тянет в сон после большой порции, особенно со сладостями и быстрыми углеводами.

«Они способствуют резкому изменению уровня глюкозы и инсулина. Обильные жирные блюда дольше перевариваются и могут вызывать не только вялость, но и тяжесть в животе. Алкоголь дополнительно усиливает сонливость», — добавила врач.
По словам Синельниковой, постоянная сонливость не позволяет самому поставить диагноз диабета. Обследование важно при жажде, частом мочеиспускании, ухудшении зрения, плохом заживлении ран и изменении веса. Эксперт советует уменьшить порции, не пропускать завтрак, есть белок, овощи и сложные углеводы, а после обеда гулять.
Ольга Щелокова

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