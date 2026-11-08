Россиянам объяснили, почему после еды клонит в сон и когда это сигнал о проблеме
Врач Синельникова: лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни
Врач-гастроэнтеролог Олеся Синельникова рассказала, что лёгкая сонливость после еды не обязательно говорит о болезни. По её словам, мозг здорового человека получает достаточно кислорода, поэтому объяснение про отток крови неверно.
В беседе с RT специалист пояснила, что сонливость вызывает сочетание работы нервной системы, гормонов, состава еды, времени суток и недосыпа. Гастроэнтеролог отметила, что сильнее всего тянет в сон после большой порции, особенно со сладостями и быстрыми углеводами.
«Они способствуют резкому изменению уровня глюкозы и инсулина. Обильные жирные блюда дольше перевариваются и могут вызывать не только вялость, но и тяжесть в животе. Алкоголь дополнительно усиливает сонливость», — добавила врач.По словам Синельниковой, постоянная сонливость не позволяет самому поставить диагноз диабета. Обследование важно при жажде, частом мочеиспускании, ухудшении зрения, плохом заживлении ран и изменении веса. Эксперт советует уменьшить порции, не пропускать завтрак, есть белок, овощи и сложные углеводы, а после обеда гулять.