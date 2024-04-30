Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»

Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»

Кардиолог Балина: перенос тяжестей на даче чреват инфарктом
30 апреля 2024, 04:26
Фото: istock / Ridofranz

Фото: istock / Ridofranz

В начале дачного сезона повышается риск инфарктов. Как его избежать, рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина.
Как утверждает врач, отсутствие активности зимой и последующие весенние нагрузки на даче становятся причиной роста числа сердечных приступов. Чтобы их снизить, Балина порекомендовала людям с сердечными болезнями ограничить тяжелые работы, не поднимать тяжести более 5 кг, копать землю и заниматься прополкой сидя.

В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.



Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.

Читайте также:

Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии

Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей

Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза
#кардиолог
#врач
#нарушения
#меры
#симптомы
#препараты
#кожа
Врач Дроздова объяснила, как подготовиться к химиотерапии
29 апреля 2024, 17:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач областного онкодиспансера рассказала, как подготовиться к химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Обязательно во время приема у к химиотерапевта записывать и конспектировать информацию которую он рассказывает.

«Слушайте, записывайте, задавайте вопросы – нужно уяснить суть лечения, ведь оно будет долгосрочным. Обязательно спросите врача, сколько будет длиться лечение в вашем случае, какой будет периодичность визитов, какие побочные эффекты возможны и каков алгоритм действий при их появлении. Какие именно лекарства или их сочетания необходимы пациенту, врач определяет индивидуально, в зависимости от вида опухоли, ее локализации, степени распространения и общего состояния здоровья. Практически всегда химиотерапия проводится курсами», — отметила завотделения противоопухолевой лекарственной терапии №12 Жанна Дроздова.

Стоит добавить, что для уменьшения побочных действий следует во время курса химиотерапии отказаться от вердных привычек и наладить питьевой режим, а также четко соблюдать врачебные предписания и график лечения.

Читайте также:

Нарколог Холдин предупредил о риске инсульта из-за выпитого в самолёте алкоголя

Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей

Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка
#лекарства
#лечение
#врач
#питание
#приём
#режим
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главврач Иванова рассказала, что входит в набор для младенцев в Петербурге
29 апреля 2024, 17:08

Фото istockphoto / vkuslandia

Главный врач родильного дома №10 г. Санкт-Петербург Лада Иванова отметила, что в набор вещи, которые необходимы малышу, но и которые затем могут быть переданы другим детям.
Обязательно в набор должны входить устройство для подогрева бутылочек, ночник, который может быть с музыкой или с «белым шумом».

«Демисезонный комбинезон – оптимальный вариант для всех детей – он подойдет не только малышам, рожденным осенью и весной, но через непродолжительное время будет актуален как для «зимних», так и для «летних» детей. Важно лишь учитывать, что размер одежды должен быть чуть больше, не сразу на новорожденного. Всегда приятно получить карусель на кроватку», — поделилась врач в беседе с «Петербургский дневник».

Кроме этого, важно включить в набор переноску для новорожденного, в которой можно нести ребёнка в поликлинику и пристегнуть в автомобиле.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выходили 130 новорожденных детей

Потерявшая четыре беременности женщина родила в МОНИИАГ здорового мальчика

В Подмосковье с начала года расширенный неонатальный скрининг прошли 17 тыс. младенцев
#подмосковье
#женщина
#врач
#карусель
#новорождённые
#подарок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Басова рассказала, как правильно выбрать шашлык для детей
29 апреля 2024, 14:06

Фото: istockphoto / Radist

Диетолог НИКИ рассказала, какой шашлык можно есть детям. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Детям давать шашлык можно только из определенного мяса. Также не рекомендуется давай его детям младше трех лет

«Шашлык должен быть приготовлен из качественного мяса — берите продукт только в проверенных местах. Нельзя использовать маринад с уксусом, майонезом, вином. Вместо этого возьмите кефир, жидкий йогурт, красный репчатый лук, минеральную воду. Также нельзя использовать острый соус. И ни в коем случае мясо не должно быть сыроватым внутри, как это нередко бывает с плохо приготовленным шашлыком», — поделилась Анна Басова.

Стоит отметить, что ни в коем случае не стоит давать детям готовый маринованный шашлык из магазина. Лучше всего угостить ребенка несколькими кусочками шашлыка из курицы или индейки.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху

Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья

Врач-онколог предупредил о вреде шашлыка
#мясо
#шашлык
#лук
#дети
#отдых
#диетолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Малиновская рассказала о неочевидных признаках поллиноза
29 апреля 2024, 12:02

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как может проявляться поллиноз.
Поллиноз – это чрезмерная реакция иммунной системы на пыльцу растений.

«Проявиться поллиноз может в любом возрасте – как в раннем детстве, так и в зрелые годы. Самые распространенные признаки этой формы аллергии похожи на симптомы простуды. Люди, сталкивающиеся с поллинозом, испытывают серьезное снижение качества жизни. Им нередко сложно выполнять привычные рабочие задачи или школьные задания, у них падает работоспособность, нарушается сон, появляется нетипичная заторможенность и медлительность», — поделилась Ольга Малиновская.

Кроме этого, специалист отметила, что симптомами также могут быть одышка, боли в груди, сильная усталость, «туман в голове», звон в ушах, суставная боль и диарея.

Стоит отметить, что для начала лечения поллиноза необходимо выявить аллерген и профильный врач уже сможет подобрать препарат и нужную дозировку, учитывая анамнез пациента и его образ жизни.

Читайте также:

Психиатр рассказал, как выявить у себя шизофрению

Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники

Врач назвал продукт, который может усугубить угревую сыпь
#сон
#туман
#врач
#снижение
#симптомы
#люди
#аллергия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье начали применять новый метод реабилитации для бойцов СВО
27 апреля 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В подмосковном реабилитационном центре «Ясенки» стартовала межрегиональная программа по нейрореабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Первый пациент, танкист, инвалид СВО Виктор Шерстнёв прошел два стартовых этапа на базе медицинской клиники в Казани, где нейрофизиологи и медики университетской клиники разработали и уже практикуют такую программу. Результаты вдохновили подмосковных медиков, и теперь все нуждающиеся в нейрореабилитации жители Подмосковья смогут проходить такое лечение в «Ясенках».

Сотрудники Казанского федерального университета провели в «Ясенках» приём колясочников с ранениями позвоночника. Для каждого готовят индивидуальную программу, которую реализуют в отделении социально-медицинской реабилитации.

Программа включает несколько этапов. Сначала пациент проходит три курса неинвазивной электростимуляции, затем решается вопрос об имплантации в позвоночник специального чипа.
«Реабилитация – всегда процесс долгий. Этап неинвазивной электростимуляции – это три месяца работы с перерывами. Дальше решается вопрос об имплантации. Для достижения оптимального эффекта нужно регулярно реабилитировать пациента.», – пояснила заведующая отделением нейрореабилитации Эльвира Мухаметова.
Она добавила, что пациент может и дома продолжать тренировки, которые он проводил в центре.

Читайте также:

В Люберцах врачи впервые удалили пациентке камень из жёлчного протока лазером

В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи

Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники
#сво
#спецоперация
#реабилитация
#подмосковье
#московская область
#программа
#минсоцразвития мо
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люберцах врачи впервые удалили пациентке камень из жёлчного протока лазером
27 апреля 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы впервые удалили камень из жёлчного протока пациента с помощью лазера. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В стационар поступила 85-летняя женщина с жалобами на сильные боли в животе, повышенную температуру и пожелтевшую кожу. После проведённого обследования врачи выявили у нее в желчном протоке камень диаметром 2,2 на 2,7 см.

Извлечь камень эндоскопом было невозможно, так как жёлчные протоки были сужены. Нельзя было и провести дробление механическим воздействием из-за плотной структуры камня.
«Мы расширили жёлчные протоки, затем провели визуальную оценку и выполнили эндоскопическую лазерную литотрипсию. При помощи лазерного воздействия мы раздробили камень на фрагменты и удалили их. Операция прошла успешно и заняла полтора часа», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Люберецкой больницы Юсуп Баудинов.
Он добавил, что проведение подобных высокотехнологичных операций стало возможным в этой больнице благодаря внедрению новых методик.

Сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение.

Читайте также:

В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи

Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники

Врач дала советы родителям детей-квадроби
#здравоохранение
#минздрав мо
#медицина
#врачи
#пациент
#хирург
#люберцы
#больница
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ногинске запустили подстанцию для 15 бригад скорой помощи
27 апреля 2024, 16:08

Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

В Ногинске открыли новую подстанцию скорой помощи. В современное здание переехали 15 бригад и диспетчерская служба, сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

«Раньше подстанция размещалась в арендованном помещении на Электростальском шоссе, однако оно не соответствовало современным требованиям. Теперь у медиков будут комфортные рабочие места. В помещении предусмотрены комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, помещения для хранения медикаментов и медицинского имущества, душевые», – написал Сапанюк в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

Он добавил, что на территории подстанции оборудован тёплый гараж на 17 автомобилей скорой помощи. Имеется ремонтная зона с ямой и мойкой, организована стоянка для машин.

Фото: телеграм-канал Алексея Сапанюка

Читайте также:

Стало известно, как будут работать медучреждения Подмосковья в майские праздники

Врач дала советы родителям детей-квадроби

Подмосковный ортопед Винокурова предупредила о необходимости лечить детскую косолапость
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#скорая помощь
#врачи
#ногинск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр рассказал, как выявить у себя шизофрению
Психиатр Рудов: Шизофрению не легко выявить на ранней стадии
27 апреля 2024, 15:03

Фото: iStock/PeopleImages

Шизофрению не легко выявить на ранней стадии, однако есть симптомы, на которые стоит обратить внимание и обратиться к врачу. Психиатр Виктор Рудов назвал признаки, которыми может сопровождаться шизофрения.
«Если у вас часто меняется настроение, вы понимаете, что стали вести себя странно, это замечают окружающие и вам об этом говорят, то, скорее всего это, первый звоночек», — рассказал Рудов в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом он отметил, что человек при шизофрении не теряет рассудок и интеллектуальные способности. Однако при развитии болезни у человека ухудшается память, рассеивается внимание, появляется желание побыть одному. Бывает и наоборот, что человек становится агрессивно навязчивым, вступает в споры и постоянно пытается что-то доказать.

Человек с развивающейся шизофренией может потерять интерес к близким и даже к самому себе, его перестают интересовать дела, которые ранее нравились.

Психиатр также посоветовал обратить внимание на нарушение сна, которое является признаком ранней стадии заболевания.

Он также призвал при малейшем подозрении на наличие шизофрении обратиться к врачу для постановки диагноза. Обнаружить заболевание важно на ранней стадии, то есть ещё до первого психотического эпизода.

Читайте также:

Психиатр Фомин заявил об ужасных последствиях самолечения антидепрессантами

Психиатр Левченко: Справляться со срывами подростков помогут силовые упражнения

Психиатр-нарколог развеял популярный миф о женском алкоголизме
#нарколог
#память
#нарушение
#человек
#болезни
#заболевания
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху
Диетолог Соломатина: кулич на Пасху лучше приготовить самостоятельно
27 апреля 2024, 13:47

Фото: iStock/a-lesa

Магазинные куличи могут привести к увеличению уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса, поэтому лучше испечь его самостоятельно. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать полезный пасхальный кулич.
Она пояснила, что магазинные куличи пекут из муки высшего сорта. В них также добавляют большое количество сахара, из-за чего магазинные куличи имеют высокий гликемический индекс. Именно поэтому испечь кулич стоит самостоятельно.

«Если вы печете кулич сами, то можете сделать его из ореховой, нутовой, овсяной, цельнозерновой, гречневой муки или комбинировать цельнозерновую с более полезными аналогами. Также вместо сахара можно положить яблочное пюре, подсластители, такие как стевия или сироп топинамбура», — рассказала Соломатина в интервью с «Вечерней Москвой».

По её словам, таким образом можно значительно понизить гликемический индекс продукта.

Если же испечь кулич самостоятельно нет возможности, то лучше купить его в специализированных магазинах здорового питания. Там он стоить будет дороже, однако и сделан он будет из более качественных и полезных продуктов, подчеркнула диетолог.

При этом Соломатина предупредила, что здоровому человеку можно съесть не более двух кусочков кулича в день. А вот людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью лучше вообще отказаться от употребления куличей, заключила специалист.

Читайте также:

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

«Великий пост»: Что можно и чего нельзя есть в Вербное Воскресенье

Великий пост 2024: Как соблюсти традиции и не набрать вес
#праздник
#диетолог
#традиции
#пост
#пасха
#кулич
#индекс
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф