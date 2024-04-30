Кардиолог рассказала, как избежать «дачного инфаркта»

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В начале дачного сезона повышается риск инфарктов. Как его избежать, рассказала заведующая вторым кардиологическим отделением Тюменской ОКБ №1 Валентина Балина.
Как утверждает врач, отсутствие активности зимой и последующие весенние нагрузки на даче становятся причиной роста числа сердечных приступов. Чтобы их снизить, Балина порекомендовала людям с сердечными болезнями ограничить тяжелые работы, не поднимать тяжести более 5 кг, копать землю и заниматься прополкой сидя.
В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.
Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.
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В беседе с «Газетой.Ru» она также призвала перед поездкой на дачу сходить на приём к кардиологу, продолжать принимать назначенные препараты, а в аптечку добавить средства для экстренной помощи.
Если во время работы в огороде возникли боли и давление за грудиной, нарушения сердцебиения, головокружение, побледнела кожа — необходимо отойти в прохладное помещение и отдохнуть. Если симптомы не проходят через 10-15 минут, стоит немедленно начать принимать меры, подытожила кардиолог.
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Алина Юрчак